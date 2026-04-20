鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 15:30

外媒最新報導指出，為遠離中東戰亂帶來的風險。埃克森美孚、雪佛龍及其他能源企業正加緊尋找新的油氣勘探區域，非洲、南美洲和東地中海地區正成為他們密切關注的新勘探區塊。

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能源研究顧問公司伍德麥肯錫上周四 (16 日) 預估，未來數年，各大石油企業預計將透過勘探業務合計創造 1200 億美元的價值。

伊朗對能源設施發動襲擊，加上波斯灣地區航運受阻，引發全球範圍內的石油爭奪，部分西方石油企業因此損失數十億美元營收。

部分在中東開展業務的西方石油企業遭受重創。埃克森美孚表示，受衝突影響，今年首季全球油氣產量下降 6%。該公司位於卡達的天然氣設施受損，預計每年將損失約 50 億美元營收，與之合作的卡達能源公司估計，相關修復工作最長可能需要五年時間。

不過，能源價格飆升也為石油業帶來巨額現金收益，預計將有助於企業進軍此前難以涉足，或數年前已放棄的區域。此前，許多鑽探企業為向股東返還更多資金而削減勘探支出。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS) 客座資深研究員、雪佛龍前高管 Edward Chow 說：「永遠不要低估上游業務從業者對機遇的熱衷。他們會說，『夥計，要是我們能做成這事或那事該有多好』，現在他們有資金去做了。」

美國能源部長 Chris Wright 上周四在與埃克森、雪佛龍等油企高管的通話中，與內政部長 Doug Burgum 敦促各方繼續加大石油產量，以應對即將出現的供應缺口、平抑飆升的油價。

美國總統川普與伊朗外長上周五 (17 日) 宣布荷姆茲海峽恢復通航後，國際油價大幅下跌，但隔天伊朗又稱該海峽已再次關閉。

知情人士表示，石油企業希望藉高價之機實現產量最大化，但會控制在現有預算範圍內，不會為大規模投資承擔額外成本。

根據伍德麥肯茲數據，2021 至 2025 年，全球主要油企年均勘探支出合計約 190 億美元。

上述人士也表示，能源產業主管同樣著眼於更長遠的目標，尋找充足的油氣資源，保障企業在 2030 年代仍能獲利。

目前，油氣產業預計將把目光從波斯灣移開。在本輪衝突爆發前幾天，雪佛龍曾宣布就入股全球最大陸上油田之一的伊拉克西古爾納 2 號油田與 Basra 石油公司展開獨家談判，但分析師認為，在衝突徹底解決前，西方石油企業不太可能在中東簽署任何重大交易。

相反地，這場衝突帶來的經濟影響正推動這些企業實現投資組合多元化，在全球範圍內分散供應中斷風險。能源企業也努力提升自身儲量。