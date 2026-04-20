健策躋身四大千金股 Rubin均熱片Q2開始貢獻 估營收雙位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-20 16:27

健策 (3653-TW)Rubin 均熱片將於第二季開始小量出貨，漲價效應也逐步顯現，加上 B300 需求維持穩健，法人看好健策第二季營收表現，營收季對季有望成長雙位數百分比。

健策Rubin均熱片本季開始貢獻，Q2營收展望正向。(圖：shutterstock)

法人指出，Rubin 預計第二季開始投片生產，預期今年與明年 Rubin 的晶片量分別為 200 萬及 100 萬個，而下一代 Feynman 預計明年第二季開始投片，雖均熱片架構尚未定案，但沿用 Rubin 可能性高，且價格優於 Rubin，健策可望持續受惠。

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除輝達 (NVDA-US) 平台展望正面，法人表示，AMD(AMD-US)MI450 明年出貨量上調 40%，將達 150 至 160 萬顆，其中，Meta(META-US) 與 Oracle 積極採購，且單價不遜於 Rubin，健策身為 MI450 獨家供應商，成為受惠業者，也是健策 2027 年成長動能延續的重要關鍵。