健策躋身四大千金股 Rubin均熱片Q2開始貢獻 估營收雙位數成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北
健策 (3653-TW)Rubin 均熱片將於第二季開始小量出貨，漲價效應也逐步顯現，加上 B300 需求維持穩健，法人看好健策第二季營收表現，營收季對季有望成長雙位數百分比。
法人指出，Rubin 預計第二季開始投片生產，預期今年與明年 Rubin 的晶片量分別為 200 萬及 100 萬個，而下一代 Feynman 預計明年第二季開始投片，雖均熱片架構尚未定案，但沿用 Rubin 可能性高，且價格優於 Rubin，健策可望持續受惠。
除輝達 (NVDA-US) 平台展望正面，法人表示，AMD(AMD-US)MI450 明年出貨量上調 40%，將達 150 至 160 萬顆，其中，Meta(META-US) 與 Oracle 積極採購，且單價不遜於 Rubin，健策身為 MI450 獨家供應商，成為受惠業者，也是健策 2027 年成長動能延續的重要關鍵。
法人也預期，健策在多引擎助攻下，今年每股純益上看 69 元，明年更有機會賺逾 15 個股本。
健策今 (20) 日股價表現同樣相當亮眼，漲停鎖死 5020 元，一舉站上 5000 元關卡，並刷新歷史新天價，排名千金股第四，僅次於信驊 (5274-TW) 、穎崴 (6515-TW)、旺矽 (6223-TW)。
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