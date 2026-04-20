鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-20 18:39

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 4 月下旬面板價格預測評論，中小尺寸電視面板轉為持平、大尺寸維持漲價動能；液晶監視器 (MNT) 面板漲勢則可望較 4 月上旬預估略為擴大，至於筆電面板第二季出貨估季減 5%，價格則全面轉為持平。

集邦表示，雖然進入 4 月後有部分電視品牌開始修正需求，但中國品牌客戶目前仍維持需求，尤其是大尺寸面板需求；而中小尺寸電視面板在記憶體漲價衝擊之下，成本調節的緩衝空間不足，導致需求動能放緩。

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因此雖然面板廠在面板價格態度上傾向更為積極反映成本上升，但實際上可能僅有大尺寸電視面板價格有機會維持漲價動能。集邦預估，4 月電視面板各尺寸價格趨勢，32 吋至 55 吋價格轉為持平，65 吋預估調漲 2 美元，75 吋則上漲 1 美元。

MNT 面板方面，集邦表示，4 月需求保持穩定，不過近期面板本身使用的各零組件成本開始蠢蠢欲動，想要調漲價格，因此對面板廠而言，在需求相對較穩定，加上成本上漲壓力浮現下，希望可以放大面板價格漲幅，來抵銷部分零組件成本上漲壓力。

目前集邦預期 4 月份的 MNT 面板價格趨勢，以 Open Cell 面板部分來看，23.8 吋 FHD IPS 預計上漲 0.4-0.5 美元，27 吋 FHD IPS 預計上漲 0.3 美元，面板模組部分，23.8 吋 FHD IPS 預計上漲 0.3 美元，27 吋 FHD IPS 預計上漲 0.2 美元。此外，高階產品相關 IC 報價漲勢凌厲，面板廠也開始想要調漲面板價格，但實際漲價與否，仍須看與品牌議價狀況。

筆電來看，因品牌客戶在第一季底之前已針對筆電面板大量提前備貨，且目前在上游端，記憶體與 CPU 供貨吃緊與漲價已形成雙重壓力，對品牌正常供貨帶來衝擊，品牌客戶能提前備貨生產就盡可能提前，以規避後續風險，但反而可能導致筆電面板需求在第二季將有下滑風險。