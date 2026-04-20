耀穎競拍底價50元 預計5/8掛牌上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-20 16:30

耀穎光電 (7772-TW) 配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 1,646 張，競拍底價 50 元，暫定每股承銷價 53 元，競拍時間為 4 月 22 日至 24 日，4 月 28 日開標；4 月 27 日至 29 日辦理公開申購，5 月 4 日抽籤，預計 5 月 8 日掛牌。

右為耀穎董事長鄭偉民、左為總經理郭晉辰。(圖：耀穎提供)

耀穎深耕精密光學鍍膜與半導體光學整合技術逾 20 年，是台灣少數同時具備黃光微影蝕刻與光學薄膜製程能力的一站式服務平台，產品廣泛應用於智慧型手機光感測器、太空衛星濾光片、好萊塢高階電影攝影機及半導體曝光機設備元件。受惠高階智慧型手機感測技術普及、終端市場回溫，以及半導體圖形光學代工比重持續拉升，耀穎近三年營運繳出營收與獲利連續成長的亮眼成績單。

‌



耀穎 2023 年營收 3.49 億元、2024 年達 3.78 億元，2025 年進一步提升至 4.26 億元，年增 12.72%。獲利方面，營業毛利由 2023 年的 0.95 億元攀升至 2025 年的 1.51 億元；毛利率也從 2023 年的 27.25% 大幅躍升至 2025 年的 35.44%，反映產品組合持續優化。稅後淨利則由 2023 年的 0.25 億元，一路成長至 2025 年的 0.45 億元，EPS 從 1.04 元拉升至 1.86 元。

耀穎表示，終端光感測器正加速朝「多光譜化」與「高功能集成」方向演進，使得客戶對光譜選擇性的要求日益嚴格。公司長期深耕高技術門檻的多通道產品，已成功開發多達 15 波段的多光譜濾光片，鎖定高階智慧型手機屏下環境光與色溫感測等應用。隨著通道數提升，鍍膜層數與製程複雜度同步攀升，進一步推升產品附加價值，帶動整體平均售價 (ASP) 明顯走揚

同時，耀穎也積極拓展多元應用，目前已切入 12 吋晶圓級屏下指紋薄膜製程、AI 眼鏡光波導金屬反射鍍膜與 CPO 低反射膜等新領域，近年更持續投入 12 吋先進製程設備，不僅掌握手機光感測升級紅利，更提前為 AI 眼鏡、矽光子與先進封裝應用布局。

此外，在半導體設備國產化趨勢下，耀穎亦已切入 ASML 曝光機濾光鏡片元件本土化設計製造，並提供 Canon 曝光機設備驗證服務與 12 吋黃光製程代工。

根據 Mordor Intelligence 預測，全球光學鍍膜市場規模將從 2025 年約 94.7 億美元成長至 2030 年的 133.6 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 7.12%，主要由抗反射、濾光及雷射鍍膜技術驅動，廣泛應用於智慧型手機、車用鏡頭、AR/VR 及光通訊等領域，其中亞太地區憑藉消費電子與汽車產業優勢持續主導市場。