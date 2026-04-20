鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-20 15:50

隨著美伊兩國在海上爆發直接衝突，以及雙方在核心議題上的嚴重分歧，原定於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的第二輪和平談判面臨巨大的不確定性。儘管巴基斯坦等地區國家正積極斡旋，但目前美伊關係已陷入高度緊張的對峙狀態。

海上摩擦升級與封鎖危機

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當前的緊張局勢源於美軍在阿曼灣扣押了一艘名為「Touska」號的伊朗籍貨輪。美國總統川普在社群媒體上證實，該船因試圖突破美軍在荷姆茲海峽的「海軍封鎖」而遭攔截。據報，美軍海軍曾對該船引擎室開火使其失去動力，隨後由海軍陸戰隊登船控制。

作為報復，伊朗據傳也攻擊了美軍軍艦。這場衝突導致全球能源運輸要道荷姆茲海峽幾乎陷入停擺。伊朗革命衛隊發出警告，任何靠近該海峽的船舶都將被視為「與敵合作」並成為打擊目標。受此動盪影響，國際油價一度飆升超過 7%。

談判意願的分歧與外交僵局

儘管美方表示已準備好進行對話，但雙方的說法存在顯著落差。川普一方面聲稱談判有望達成協議，另一方面卻威脅若談判失敗，將「摧毀伊朗境內的每一座發電廠與橋樑」。

根據白宮規劃，副總統范斯 (JD Vance) 與特使威特考夫 (Steve Witkoff)、庫許納 (Jared Kushner) 預計將前往伊斯蘭馬巴德進行可能的接觸。然而，伊朗官媒報導指出，只要美方的「反伊」海軍封鎖持續存在，就不會與華府進行談判。

德黑蘭方面批評華府提出「過分要求」且立場反覆，甚至稱目前並無派遣談判代表團的計畫。

核心爭議：核計畫與資產凍結

除了眼前的封鎖問題，核能議題仍是雙方難以跨越的鴻溝。濃縮鈾期限： 美方提議伊朗暫停鈾濃縮活動 20 年，但伊朗僅同意 5 年，且堅稱有權保留部分核計畫。

有報導稱華府準備解凍 200 億美元的伊朗資產，以換取伊朗移交其濃縮鈾庫存，但伊朗外交部副部長哈提卜扎德 (Saeed Khatibzadeh) 已駁斥此提議，川普也在此前否認相關報導內容。

做為主要調解人，巴基斯坦正加強努力以重啟談判。總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 已與伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 通電話，並與沙烏地阿拉伯、卡達、土耳其和埃及等國保持密切溝通，試圖建立地區共識。