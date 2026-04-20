鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-20 12:51

中東局勢近日再度上演令人眼花撩亂的反覆戲碼，過去幾天的急遽變化凸顯地緣政治的脆弱平衡。

各派系瘋搶話語權！經濟學人：伊朗在哈米尼身後陷權力叢林 美國是在跟誰談？(圖:shutterstock)

美國總統川普上周五 (17 日) 高調宣布荷姆茲海峽已恢復通行，伊朗外長阿拉格齊也一度證實此消息，但同日與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 關係密切的媒體卻猛烈抨擊阿拉格齊，指控他未說明開放海峽的具體條件。到了隔天，局勢急轉直下，一名 IRGC 發言人宣布荷姆茲海峽再度關閉，數艘試圖通行的船隻遭炮火攻擊。

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川普隨後嘲諷伊朗的封鎖舉動，並提醒外界美國自身的制裁早已確保荷姆茲海峽對伊朗船隻關閉。但到了周日 (19 日)，川普又改口稱美國代表團周一(21 日) 將返回巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，與伊朗舉行新一輪談判，同時再次威脅若談判破裂，將轟炸伊朗民用基礎設施。

《經濟學人》報導，川普的搖擺不定已不再令人意外，但德黑蘭釋出的矛盾訊號卻揭示一個更深層的危機：伊斯蘭共和國內部正陷入激烈的權力鬥爭。這是該國 47 年歷史上第二次缺乏一位在位且擁有絕對權威的最高領袖。

觀察人士將伊朗當前局面形容為「權力叢林」，混亂程度堪比 1979 年伊朗革命初期的狀態。這不禁讓外界質疑即將前往伊斯蘭馬巴德的美國代表團，究竟是在與誰談判？

4 月 11 日至 12 日的第一輪會談，已讓外界窺見伊朗內部的緊張關係。過往伊朗談判代表團通常精幹、紀律嚴明，但此次在伊斯蘭馬巴德的團隊卻多達約 80 人，其中近 30 人被視為決策者，陣容極為龐雜。

成員背景從曾協助歐巴馬政府打磨 2015 年核協議細節的資深外交官 Majid Takht-Ravanchi，到痛斥美國為「惡毒黃狗」、譏諷任何協議都是投降的強硬派 Mahmoud Nabavian，立場南轅北轍。

報導指出，巴基斯坦調停者花在平息伊朗代表團內部爭吵的時間，幾乎與和美國人交涉的時間一樣多，甚至需要多次休會以降溫情緒。

這種混亂源於最高層的權力真空。美以聯合空襲導致執掌最高領袖之位 37 年的哈米尼身亡 7 周後，繼任者們仍未確定其葬禮日期，其子兼指定繼承人穆吉塔巴相信已因傷失去行動能力，或是因力量薄弱無法確立權威。

戰爭與暗殺也削弱了忠於政權的軍方高層，新上任者則不願放棄戰時獲得的自主權。自 4 月 8 日宣布停火以來，戰時形成的凝聚力開始鬆動。名義上，權力掌握在由總統、議長及各安全部門負責人組成的最高國家安全委員會手中，議長卡利巴夫被指定為首席談判代表，阿拉格齊任副手，但二者談判意願引發擁有 19 萬兵力的 IRGC 強烈反彈，近期圍繞荷姆茲海峽的矛盾表態正是這種分裂的外在表現。

報導指出，在伊朗國內，軍方姿態日益強硬。親政權群眾每晚在革命衛隊關聯網絡動員下集會，開始公開點名譴責阿拉格齊與卡利巴夫。穿著作訓服人員發布的公報似乎取代了神職人員的布道，連嚴苛的宗教著裝規範也出現鬆動跡象，近期甚至有未戴頭巾的女性帶頭領喊口號，打破數十年禁忌，IRGC 相關媒體更放出可能推遲原定 5 月 1 日市政選舉的消息，顯示軍方控制力增強。

分析人士認為，這種眾聲喧嘩既是戰術也是危機。一方面，展現強硬派反對聲浪可能是為了爭取談判籌碼；另一方面，戰爭確實強化了新的斷層線，一方是受現實政治驅動的民族主義者，另一方是堅守革命意識形態的伊斯蘭主義者。

此外，物質利益更讓局勢複雜化，一個由將領轉化的「制裁規避者」階層崛起，據悉從繞開美國制裁中獲利豐厚，與穆吉塔巴及卡利巴夫相關的網絡更被指控制鉅額海外資產。

伊朗各派系對核計畫、荷姆茲海峽控制權及區域代理人角色的立場迥異；民族主義者願以代理人網絡換取制裁解除，伊斯蘭主義者則視之為「抵抗」脊梁；前者視核邊緣政策為招禍之源，後者則效仿朝鮮尋求核武；務實派視荷姆茲海峽控制權為與阿拉伯國家談判的籌碼，意識形態派則看重其作為「收費站」的暴利。