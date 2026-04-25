鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-25 11:06

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 本周宣布最新 A13 與 A12 製程技術，市場預期，隨著邏輯先進製程難度持續增加，對再生晶圓需求將進一步提升，昇陽半 (8028-TW) 本周獲資金青睞，單周大漲 29.41%，達 242 元，改寫歷史新高價，成交量也激增至 14 萬張。

昇陽半為因應先進製程、先進封裝與高頻寬記憶體 (HBM) 對再生晶圓的需求大量增加，近年積極擴充產能，預計今年在台中廠新產能挹注下，月產能將提升至 120 萬片，年增超過 4 成，效益也將自第二季起逐步顯現。

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另外，為因應客戶長期訂單，昇陽半也啟動台中二廠計畫，預計設備機台將在 2027 年下半年開始進駐，新產能將在 2028 年開出，屆時月產能將挑戰 200 萬片，屆時將有助公司營收表現更上一階。

昇陽半本周沿五日線上攻，週二、周三連兩日攻上漲停板，一舉突破盤整格局，周四稍作休息後，周五再度強漲亮燈。三大法人中，外資買超最積極，狂掃近 2.2 萬張，投信則小幅調節 2 百張，自營商加碼約 3 百張。