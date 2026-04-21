鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-04-21 16:30

中國 A 股三大指數周二（21 日）集體開低。早盤震盪走低，科技股全線回調。午後快速拉升，帶動三大股指快速翻紅轉漲。

上證綜指周二收盤漲 0.07%，報 4,085.08 點；深證成指漲 0.1%，報 14,982.14 點；創業板指漲 0.31%，報 3,688.94 點。

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兩市成交額為人民幣 2.4085 兆元，較前一交易日減少 1,703 億元。

財信證券認為，儘管美伊兩周停火協議接近尾聲，同時雙方下一輪談判也存在不確定性，但市場已經逐漸對中東局勢變化有所脫敏。

財信證券說，總體來看，在中東局勢出現小幅波動的背景下，大盤仍走出放量上漲行情，反映出當前資金風險偏好明顯好轉，市場具備一定強度。

往後看，隨著當日滬指重新站上 60 日均線，目前三大指數都處於主要均線之上，這也是指數層面短線可能會維持強勢的一大信號。

因此，短期內 A 股市場震盪向上趨勢仍未改變，結構上以一季報業績以及產業景氣度為主。中長期看，本輪 A 股行情基礎依舊牢固，對市場長期向好的趨勢仍然抱有信心，4 月底後，隨著業績壓制因素消退，美國總統川普有望開啟訪華，觀察屆時市場是否走出新一輪趨勢行情。

中原證券認為，當前市場的主要壓力依然來自海外，中東戰火未來仍有反覆的可能，但市場已逐步脫敏，後續市場將逐步回歸自身基本面定價邏輯。