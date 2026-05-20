鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-20 16:30

中國 A 股三大指數 20 日（周三）漲跌互見，中國貸款市場報價利率（LPR）報價連續 12 個月保持不變。

上證指數 20 日收報 4,162.18 點，跌 0.18%。深證成指收報 15,569.98 點，漲 0.00%。創業板指收報 3,921.79 點，漲 0.34%。

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中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2026 年 5 月 20 日，1 年期 LPR 為 3.00%，5 年期以上 LPR 為 3.50%，均較上月保持不變，以上 LPR 在下一次 LPR 發布之前有效。

作為主要政策利率的 7 天期逆回購利率，自 2025 年 5 月下調後已經連續 12 個月按兵不動。因此，LPR 報價的定價基礎本月未發生改變。

據《澎湃新聞》報導，LPR 上一次調整是在 2025 年 5 月，1 年期和 5 年期以上 LPR 均調降 10 個基點。

央行在《2026 年第一季度中國貨幣政策執行報告》中指出，要進一步完善利率調控框架，強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督，降低銀行負債成本，引導金融機構提高利率定價能力，促進社會綜合融資成本低位運行。