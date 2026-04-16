鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 19:31

據《Yahoo 財經》報導，標普 500 指數在過去短短 11 個交易日內大漲了 10%，這種極速飆升的現象自 1962 年以來僅出現過 23 次，被市場視為一種極為罕見的多頭信號。

從歷史回測來看，這種強勁的動能通常預示著後市的亮眼表現。雖然短期內 (一周至一個月) 的漲幅中位數相對溫和，約落在 1% 至 2% 之間，但隨著時間拉長，漲幅會變得相當顯著。統計顯示，在此信號出現後，三個月的漲幅中位數升至 7%，六個月後為 12%，一年後可達 20%，而兩年後的漲幅中位數更是高達 35%。

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(來源: Yahoo 財經)

然而，目前的市場環境與大多數歷史案例有所不同，這也引發了分析師的謹慎。過去多數的急速漲勢發生在市場從低點反彈的「復甦階段」，但目前的標普 500 指數卻是在接近 52 周高點的位置閃現此信號。

在歷史上，只有 3 次案例是在指數接近高點時出現這種強勁漲勢：分別是 1982 年 10 月、2000 年 3 月以及 2020 年 11 月。

這三個相似案例的後續發展截然不同，值得投資者警惕。1982 年與 2020 年的信號隨後都帶來了長達一年的強勁牛市。然而，2000 年的案例正好發生在網路泡沫 (dot-com) 的頂峰。當時若在此信號出現時進場，投資者在隨後兩年內會損失超過一半的資金，且直到 2007 年才得以回本。

(來源: Yahoo 財經)