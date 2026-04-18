鉅亨網新聞中心 2026-04-18 12:30

美國總統川普 17 日透過社群媒體對以色列發出強硬訊號，直言「適可而止」，並聲稱美國已禁止以色列繼續轟炸黎巴嫩，強調華府將單獨與黎巴嫩合作，處理與真主黨組織 (Hezbollah) 相關局勢。此番表態正值黎以停火剛生效之際，也突顯美方在中東局勢中的主導角色。

根據美國媒體同日引述 2 名官員與 2 名知情人士報導，美國與伊朗正就一項結束衝突的計畫進行溝通，其中一項關鍵條件為美方考慮解凍約 200 億美元的伊朗資金，以換取伊朗放棄其濃縮鈾庫存，顯示外交談判正在同步推進，試圖從根本緩解區域緊張情勢。

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以色列方面，總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 17 日發表聲明，確認同意與黎巴嫩實施臨時停火，但強調軍事任務「尚未結束」，並指出該決定是應川普要求所作出。內塔尼亞胡表示，以軍仍在制定後續行動計畫，以應對來自真主黨的火箭與無人機威脅，同時將給予黎巴嫩機會，尋求全面政治與軍事解決方案。

黎巴嫩方面，總統 Michel Aoun 在停火後首次發表全國談話，宣布國家進入「新階段」，將重點轉向透過談判與以色列達成長期協議，以維護主權與領土完整。他表示，從停火轉向談判並非軟弱，而是為了減少傷亡、終結流離失所並保障國家利益的重要主權決策。

奧恩並提出下一階段目標，包括要求以色列停止攻擊、確保以軍撤出黎巴嫩領土、釋放被扣押人員，以及保障流離失所者能安全且有尊嚴地返回家園。他同時呼籲國內團結，警惕內部分裂與外部干預，強調黎巴嫩將透過自主決策走出危機。

此次停火安排由美方主導推動，川普於 16 日宣布黎以將實施為期 10 天的停火。美國國務院指出，雙方已承諾在美國協助下展開直接談判，處理包括陸地邊界劃定等懸而未決問題，目標是達成全面協議，確保長期安全與穩定。根據安排，停火已於當地時間 17 日零時正式生效。