鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-18 11:12

台積電資本支出擴張 帶動高階封測需求

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摩根資產管理指出，台積電今年資本支出預估將擴張至 520 到 560 億美元，這將直接帶動高階晶圓需求暢旺 。由於先進製程對封裝與測試技術的要求更高，半導體封測與測試設備的投資價值也隨之提升 。受惠族群包括日月光投控 (3711-TW)、鴻勁 (6969-TW)、穎崴及旺矽 (6223-TW) 等，相關布局半導體測試的台股 ETF 亦同步受惠 。

00401A 經理人沈馨指出，台股股價與台灣電子產品出口高度連動，2023 年以來兩者走勢幾乎一致 。在半導體測試領域，先進製程演進推升晶圓產能需求與測試複雜度，這為具有技術優勢的測試廠商創造了成長契機 。

沈馨進一步補充，半導體測試廠商的技術複雜度極高且競爭激烈，具備競爭力的企業其股價多在數百元甚至數千元以上，如昨天突破萬元的穎崴即為核心代表 。

主動式佈局 鎖定半導體測試長線機會

根據公開資訊，半導體測試為 00401A 在科技股中的四大主要投資族群之一 。截至 4 月 16 日，穎崴占其總資產部位 2.16%，旺矽占 2.15% 。

投資人若看好半導體測試的長期趨勢，除了關注個股表現，亦可透過佈局相關概念股的台股主動式 ETF，由專業經理人篩選技術門檻高、具競爭優勢的標的，掌握半導體測試的長線行情 。