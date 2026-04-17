鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-17 18:46

網路儲存設備 (NAS) 商威聯通 (7805-TW) 董事長張明智今 (17) 日表示，公司透過雙引擎戰略精準佈局邊緣與核心 AI 需求，目標 2027 年 AI 相關營收比重達雙位數百分比；公司也規劃建置地端算力中心，今年首期投資 200 萬美元 (約新台幣 6310 萬元)。

張明智表示，AI 帶動 NAS 產業經歷根本性變革，儲存不再只是終點，而是 AI 運算的起點，NAS 也從靜態備份庫，進化為主動式智慧資料中樞 AI NAS，公司也透過雙引擎戰略精準佈局邊緣與核心 AI 需求。

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針對不同市場痛點，威聯通延伸出兩條互不重疊、互補發展路線，182 TOPS 輕量級 AI NAS 填補了雲端依賴與高昂硬體成本之間的市場空白；4000 TOPS 重型 GPU AI NAS，構築企業私有 LLM(大語言模型) 的運算堡壘。

張明智強調，企業不可能只用雲端 AI，地端 AI 會是最終解決方案，因此未來大型企業在建置 AI 勢必透過雲、地端混合搭配；中小型企業也會有 AI 儲存需求，威聯通透過雙線產品完整覆蓋 AI 時代的剛性需求。