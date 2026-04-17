鉅亨網記者彭昱文 台北
網路儲存設備 (NAS) 商威聯通 (7805-TW) 董事長張明智今 (17) 日表示，公司透過雙引擎戰略精準佈局邊緣與核心 AI 需求，目標 2027 年 AI 相關營收比重達雙位數百分比；公司也規劃建置地端算力中心，今年首期投資 200 萬美元 (約新台幣 6310 萬元)。
張明智表示，AI 帶動 NAS 產業經歷根本性變革，儲存不再只是終點，而是 AI 運算的起點，NAS 也從靜態備份庫，進化為主動式智慧資料中樞 AI NAS，公司也透過雙引擎戰略精準佈局邊緣與核心 AI 需求。
針對不同市場痛點，威聯通延伸出兩條互不重疊、互補發展路線，182 TOPS 輕量級 AI NAS 填補了雲端依賴與高昂硬體成本之間的市場空白；4000 TOPS 重型 GPU AI NAS，構築企業私有 LLM(大語言模型) 的運算堡壘。
張明智強調，企業不可能只用雲端 AI，地端 AI 會是最終解決方案，因此未來大型企業在建置 AI 勢必透過雲、地端混合搭配；中小型企業也會有 AI 儲存需求，威聯通透過雙線產品完整覆蓋 AI 時代的剛性需求。
看好地端 AI 發展，威聯通今年首期投資 200 萬美元建置運用大模型的地端算力中心，積極導入 AI 自動化工具以革新及優化內部流程，在面對今年原物料成本變動的外部環境挑戰下，積極調整轉型成為更輕量化且高效能的營運組織。
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