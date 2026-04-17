鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-17 17:58

網路儲存設備 (NAS) 廠威聯通 (7805-TW) 今 (17) 日召開法說，隨著高階 AI NAS 產品第二季起出貨、先進 Scale-out 儲存方案放量，產品組合優化加上漲價效益，法人估，今年營收可望續創高，獲利上看 5 個股本。

威聯通董事長張明智指出，邊緣 AI NAS 巿場透過 NAS 整合 GPU 運算，具爆發式潛力；高階 AI NAS 方案採用 GPU 如輝達 NVIDIA Ada 6000，以支援高效能 AI 運算，算力可達 4000 TOPS，鎖定大型企業，已於 4 月開始出貨；內建 NPU 的入門級產品，則預計今年底前推出。

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在先進 Scale-out 方面，張明智指出，過往多由傳統外商如 NetApp、Dell 等主導，但威聯通可搶進中階市場，提供高性價比平替方案或作為 Tier 2 儲存，目前先進 Scale-out 儲存方案已打進金融、醫療、製造等領域，目標今年底前累積 30 個客戶。

針對 DRAM 等關鍵組件缺料漲價，威聯通總經理劉文義表示，公司自去年下半年起加強採購，目前未來 6 個月待出貨訂單的料件跟成本都已經確定，因應成本上升，公司也於今年 1 月 19 日正式調漲全球建議零售價，目前觀察客戶需求並未受影響，反應轉嫁能力。