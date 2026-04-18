〈熱門股〉特斯拉AI5報捷 幕後功臣創意飆漲22%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-18 09:54

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克本周在 X 上公布，自研晶片 AI5 已完成設計定案，並感謝台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與三星的協助，而創意 (3443-TW) 作為協助 AI5 量產的業者，也獲市場青睞，周五一度達 3,380 元，創下歷史新高價，終場收在 3,255 元，單周飆漲 22.14%。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

馬斯克指出，儘管 AI5 為了加速進度，有幾項設計不得不妥協，但最終仍提前 45 天完成設計定案，預期 AI5 將成為有史以來產量最大的 AI 晶片之一，特別感謝台積電與三星的協助，同時也宣布 AI6、Dojo3 及其他晶片正在推進中。

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創意為 AI5 的後段設計供應商，法人看好，隨著 AI5 晶片將在下半年進入量產階段，將有助創意下半年營收大幅成長。

創意本周沿五日線上攻，週五進入處置階段後，一度衝上 3,380 元，改寫歷史新高價，但尾盤賣壓出籠，終場小跌 2.69%，收在 3,255 元，三大法人本周全站買方，外資加碼 128 張、投信敲進 669 張，自營商也買超 32 張。