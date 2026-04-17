正崴擬處分協創數據1038萬股 取得衆崴能源50%股權

正崴 ( 2392-TW ) 今 (17) 日代孫公司 Power Channel Limited 公告，計畫處分轉投資協創數據 ( 300857-CN ) 不超過 1038 萬股 (配股前)，若以協創數據今日收盤價 人民幣 316.9 元計算，處分持股市值達 人民幣 32.89 億元。

正崴表示，此次處分股權目的為改善財務結構，擬委任國金證券透過詢價轉讓方式進行交易，以不低於國金證券發送認購邀請書當日起算前 20 個交易日交易均價的 70% 進行交易。含本次交易，Power Channel 累積持有協創數據技術股數為 4727.3 萬股 (配股前)、持股比例 13.66%。