正崴擬處分協創數據1038萬股 取得衆崴能源50%股權
鉅亨網記者彭昱文 台北
正崴 (2392-TW) 今 (17) 日代孫公司 Power Channel Limited 公告，計畫處分轉投資協創數據 (300857-CN) 不超過 1038 萬股 (配股前)，若以協創數據今日收盤價人民幣 316.9 元計算，處分持股市值達人民幣 32.89 億元。
正崴表示，此次處分股權目的為改善財務結構，擬委任國金證券透過詢價轉讓方式進行交易，以不低於國金證券發送認購邀請書當日起算前 20 個交易日交易均價的 70% 進行交易。含本次交易，Power Channel 累積持有協創數據技術股數為 4727.3 萬股 (配股前)、持股比例 13.66%。
另外，正崴也公告，基於整體營運及投資規劃，斥資 8 億元，向孫公司森崴能源 (6806-TW) 取得衆崴能源 8000.1 萬股。含本次交易，正崴加計旗下永崴投控 (3712-TW) 共持有衆崴能源 8367.7 萬股，持股比例 52.3%。
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