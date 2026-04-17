鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 20:30

塑化廠中石化 (1314-TW) 今 (17) 日於證交所舉行法說會，中石化總經理暨發言人陳穎俊指出受到美伊戰爭影響，今 (2026) 上半年原物料價格持續走高，旗下 CPL(己內酼胺) 等石化本業，隨戰事影響油價上揚，推升石化產品價格，第 2 季 CPL 價格有望衝上每噸 2,000 美元，公司看好本業有望脫離去 (2025) 谷底。

陳穎俊在法說上指出，去年因受中國產能擴充、加上對等關稅與同業競爭加劇影響，市場需求偏弱致銷量較上年度減少，影響價量與獲利。但去年第 4 季因有權益法收益、加上土地評價等業外項目挹注，虧損幅度較前幾季有所收斂。

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陳穎俊也表示，隨中國 CPL 廠商今年以來降低開動率，整體供應減少，帶動價格上揚，外加美伊戰爭進一步推升石化品價格，今年第 1 季中石化部分產品已經轉為獲利狀態。

中石化也公布目前高雄洲際碼頭的石化品儲槽品項施工狀況，該案總投資金額約台幣 32 億元，儲槽品項有液氨 (3 萬噸)、AN、苯酚等，已在今年第一季取得消防核可函、甲類危險性工作場所相關核可證照，已可進行試營運。

此外，對於外界關注的京華廣場土地開發案，目前由中石化持股 100% 子公司鼎越開發負責，陳穎俊表示，未來將持續透過法律程序，研擬因應方案，以維護股東權益。