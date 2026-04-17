鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-17 18:20

瑩碩 (6677-TW) 今 (17) 日公告 2025 年財報，全年稅後虧損 0.34 億元，較 2024 年虧損收斂，每股虧損 0.61 元。瑩碩指出，2025 年海外營收年增 98%，今年全球市場將步入收成期，預期海外市場逐步放量成長。

瑩碩 2025 年營收 8.43 億元，年減 5.81%；毛利率 35.59%，年減 0.73 個百分點；營益率 - 5.22%，營業虧損較 2024 年縮小；稅後虧損 0.34 億元，虧損較 2024 年收斂，每股虧損 0.61 元。

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瑩碩表示，2025 年營收與毛利率呈現衰退，主因為高毛利合作案推進時程遞延，加上子公司歐帕仍處於調整期，拖累營運表現，不過在經營效率提升及成本控管策略奏效下，虧損較 2024 收斂。

總經理顏麟權指出，台灣學名藥市場以內銷健保用藥為主，受到健保政策的價格限制，壓縮本土藥廠的獲利空間，認為國內市場成長有限，因此營碩近年積極拓展全球市場。

顏麟權進一步提到，2025 年海外營收年增 98%，且動能延續至第一季，第一季海外營收年增 1.07 倍，目前海外營收比重提升至 7%，預期今年將邁入收成期，看好海外市場成長。

顏麟權表示，已在台灣上市的治療注意力不足過動症 (ADHD) 用藥 MPH，去年 10 月授權給韓國藥廠 Whanln Pharm 獨家開發與經銷，今年 3 月獲得韓國食品藥物安全部 (MFDS) 核准執行生體相等性實驗。根據合作夥伴 Whanln 規劃，由於韓國 ADHD 藥物市場呈現寡占，MPH 有望搶下一定的市場份額，且有機會挑戰上市競品 Concerta 的領先地位。

除韓國市場，瑩碩也持續洽談 MPH 在日本、中東及東南亞地區的市場授權與合作機會。

新劑型新藥開發上，瑩碩旗下新一代長效抗精神病新藥 AX251，獲美國 FDA 核准進行臨床一期試驗，預計 6 月啟動收案。

國內市場方面，瑩碩今年以來已在台灣陸續取得降血脂、肺動脈高壓、肺纖維化等 5 張國內藥證。