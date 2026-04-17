穩懋收新天價 自結3月EPS 0.33元與去年同期持平

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-17 20:27

砷化鎵 PA 廠穩懋 (3105-TW) 近期受惠原物料價格調漲，今 (17) 日在漲價題材激勵下開高走高，開盤在大單持續敲進下鎖漲停，以 539 元漲停價作收，寫歷史新高價，公司因股價近期波動劇烈，遭主管機關要求公告財務資訊。穩懋下午公布自結 3 月稅後純益為 1.38 億元，每股稅後純益 0.33 元，與去 (2025) 年同期持平。

穩懋董事長陳進財。(鉅亨網資料照)

根據業界指出，原物料漲勢從今 (2026) 年初已持續漲價一段時間，近期包括砷化鎵的價格也持續走高，此次砷化鎵價格傳出即將調漲，也有部分 PA 磊晶台廠，已於今年第 2 季起調漲砷化鎵產品價格。法人預期穩懋有望受惠漲價效應。

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穩懋今年業績一掃去年陰霾，受惠於去年季底手機 PA 產品遞延，加上公司近年受惠光通訊與低軌衛星雙題材，今年以來股價持續墊高，從 180 元左右，漲至今日收盤創新高價 539 元。

據今日盤後資訊，穩懋在外資連 2 買挹注下，也推升股價上揚，日 K 連收 2 紅。

就穩懋今年 2 月法說釋出資訊來看，公司判斷第一季業績下滑幅度機會較大，但受惠於光通訊模組所需的 driver IC 今年將迎來爆發性成長，公司預期整體 AI 資料中心相關營收貢獻，有機會從去年的低個位數占比，增至占比中個位數比重邁進。