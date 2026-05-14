鉅亨網記者劉玟妤 台北
晟德 (4123-TW) 公告第一季財報，受惠業外轉投資事業挹注，帶動第一季稅後純益達 19.65 億元，年增超過 2 倍，每股純益 2.62 元。
晟德第一季營收 4.66 億元，季增 16.79%，年增 22.96%；毛利率 46.57%，季增 4.72 個百分點，年增 3.56 個百分點；營益率 - 4.08%，營業損失較去年第四季收斂，較去年同期轉負；稅後純益 19.65 億元，季減 71.03%，年增 2.58 倍，每股純益 2.62 元。
晟德指出，受惠全資子公司豐華生技快速成長，單季貢獻集團營收約 53%，為核心驅動引擎。隨著產能利用提升，毛利率與淨利率同步改善，單季營收與獲利已超越晟德既有醫藥事業。
此外，東曜藥業 (1875-HK) 以 100% 溢價出售給藥明合聯 (2268-HK)，晟德認列處分利益約 8 億元，實際現金回收超過 30 億元；寶濟藥業 (2659-HK) 截至第一季底，貢獻評價利益約 20 億元。
國內方面，晟德指出，永昕生醫 (4726-TW) 累計 4 月營收年增翻倍，量產訂單能見度看至年底，預計今年底完成美國 FDA 查廠。
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