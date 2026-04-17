鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-17 17:40

針對媒體關注翡翠水庫發電收益與購電費率爭議，台電今 (17) 日發表聲明強調，翡翠水庫目前運作模式是以民生供水為主、發電為輔，發電機組排出的尾水皆蓄存於下游壩堰供大台北地區民眾使用，達成一水多用且無任何資源浪費，並增加電費收益。然而，對於台北翡翠水庫管理局提出額外收取每公噸水 3 元的耗水補償費，台電精算後指出，此舉換算電費等同每度電需加收 12.5 元，加計既有購電費後，每度電成本將飆升至 14.6 元，基於購電成本公平性原則，台電坦言難以接受，並對翡管局規畫轉型綠電自售表示尊重。

翡翠水庫作為大台北地區重要的水資源心臟，其發電業務長期委由台電桂山水力電廠代為營運。台電說明，水庫每日放水量完全由翡管局根據民生供水需求決定，水資源的優先順序始終維持供水第一，發電則是附加的能源產出。台電駁斥了為了發電而浪費水的疑慮，並表示過去 3 年來，台電依照雙方合約收購水庫電力，累計支付購電金額已超過 10 億元，且每度購電單價隨著合約機制持續提升，並非停滯不前。

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針對監察院先前糾正計費費率偏低一事，台電回應指出，監察院的調查結論主要是請翡管局評估電廠未來轉供民間，以及釋出再生能源憑證（REC）收益的可能性，旨在讓水資源的綠能價值極大化。

台電進一步解釋，目前的購售電合約已訂有動態調整機制，會隨著整體售電價格波動進行調整。以 2025 年為例，平均購電單價已調升至每度約 2.1 元，反映了目前的能源市場現狀。

爭議的焦點在於翡管局提出的「耗水補償費」。翡管局要求每公噸水增收 3 元費用，若將此費用轉換為發電成本，等同於每度電價額外墊高 12.5 元。台電認為，若接受此一要求，最終每度 14.6 元的價格將遠遠超過合理的電力收購成本，不僅對整體電價結構造成負擔，也難以對其他發電來源交代。因此，台電目前未同意另行簽署耗水費合約，仍維持既有的購售電合約執行。

對於翡管局規畫爭取國際水力永續發展認證，並計畫未來不再售電給台電，改為自行轉售綠電給企業的需求，台電表示，翡翠水庫所產生的電力屬於再生能源，根據電業法相關規定，綠電發電者本來就有權利自行選擇售電對象。如果翡管局最終決定解除合約，將綠電轉供給急需減碳憑證的民間企業，台電對此計畫表示尊重，並認為這有助於綠能市場的多元化發展。