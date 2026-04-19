賴清德：面臨超高齡社會 政府將導入科技擴大醫療投資積極打造「健康台灣」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-19 21:02

總統賴清德昨 (18) 日前往台中出席「2026 第 17 屆亞太醫學檢驗科學國際研討會」開幕式時表示，台灣面臨超高齡社會、慢性病增加及極端氣候等多重挑戰，政府將透過擴大醫療投資、導入智慧科技，朝「健康台灣」目標邁進，盼進一步提升醫療服務品質。

總統賴清德：面臨超高齡社會，政府將導入科技擴大醫療投資積極打造「健康台灣」。(圖:總統府提供)

賴清德致詞時以英文表示，醫學檢驗就像是醫療體系的「眼睛」，無論是疾病的早期發現、臨床診斷、風險評估，或是治療後的監測都高度仰賴遠道而來的各國專家學者，無論是 AI 輔助診斷、智慧實驗室、自動化檢測，新技術正在改變醫療服務的樣貌，也讓我們更有能力提早發現問題，提供更精準的照護。

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賴清德強調，尤其台灣正面臨超高齡社會、慢性病增加以及極端氣候等多重挑戰，我們要善用數位科技與人工智慧，建構涵蓋全年齡、全場域，並具備主動預警與即時應變能力的智慧健康體系，推動醫療模式由治療為主，升級為以預防與健康促進為核心的健康照護。

這也是政府積極打造「健康台灣」的目標，希望透過擴大醫療投資、導入智慧科技，我們希望結合台灣的高科技優勢與生醫實力，進一步提升醫療服務品質，並帶動生醫產業持續創新發展。