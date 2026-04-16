鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-16 18:34

財政部財政資訊中心今 (16) 日發布警訊，針對近期民眾頻繁反映收到大量偽冒電子發票中獎通知或載具歸戶異常的詐騙郵件，提醒納稅義務人務必提高警覺。詐騙集團偽裝成悠遊卡、Yahoo、momo、家樂福及中油等知名通路，意圖引誘民眾點擊假冒的電子發票整合服務平台連結，進而騙取信用卡等高敏感資訊。財政部強調，官方平台絕對不會透過郵件要求提供信用卡號，民眾收到類似訊息應遵循勿輕信、勿點擊、勿轉傳及勿填寫資料等原則。

財政部財政資訊中心指出，這波詐騙郵件手法極具欺騙性，透過偽造知名企業與電商平台名義，發送標題看似正當的通知信函。民眾一旦點擊郵件中的超連結，就會被引導至外觀與官方平台極度相似的釣魚網站，隨後被要求輸入信用卡號、到期日及驗證碼等資訊。

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財政部對此澄清，電子發票整合服務平台提供的是發票管理與對獎服務，相關中獎獎金撥付皆有固定程序，絕對不會在通知郵件中要求使用者回傳或輸入任何與信用卡、銀行密碼相關的隱私數據。

民眾在點選任何連結前，務必仔細檢查網址結尾是否為台灣政府機關專用的 .gov.tw 網域。若郵件內容含有不明短網址或非政府網域的頁面，皆為詐騙集團設置的陷阱，切勿透過該管道輸入任何個人財務資訊。