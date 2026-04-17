鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-17 17:07

投資台灣事務所今 (17) 日通過中小企業台灣集廣科技擴大投資案，台灣集廣科技斥資 1.67 億元擴大投資高雄，引入 AI 智慧檢測並建置無塵室，力拚製程服務升級與節能減碳目標。本次投資透過技術升級強化半導體檢測效能，為封測產業注入智慧轉型新動能。投資台灣三大方案總計已累積 2 兆 6377 億元投資規模，持續深化台灣半導體產業鏈韌性。

台灣集廣科技深耕半導體與 IC 載板檢測分選領域，協助客戶提升良率與控管製程風險，業務範圍已橫跨散熱片及各類封裝材料檢測。為因應半導體製程演進與檢測智慧化趨勢，台灣集廣科技規劃於高雄楠梓科技產業園區新建無塵室並採購自動化設備，總投資金額約 1.67 億元，並預計增聘 40 名在地員工。

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此次投資案重點在於導入 AI 智慧檢測技術，利用數據分析提高檢驗精確度並大幅縮短作業流程。此外，公司也將設置變頻空壓機、節能空調及純水循環系統，透過設備革新落實綠色生產。這次投資將協助台灣集廣科技從傳統檢測業者，轉型為提供全面智慧檢測解決方案的供應商，進一步鞏固台灣在全球半導體檢測與製程服務領域的關鍵地位。