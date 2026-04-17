鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-17 17:50

中工經營權之爭畫句點 沈慶京：與寶佳合作共治 轉化為策略結盟。(鉅亨網記者張欽發攝)

沈慶京發表的訊息內容如下：

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各位中工的股東夥伴、社會大眾：

這段時間讓大家擔心了。此刻我人在醫院，剛動完手術，身體尚在恢復中，但心裡始終掛念著中工的成長與十六萬名股東的託付。即便抱病在身，我希望親自向大家說明，中工與寶佳之間的紛擾，今日正式畫下句點。

中工體質優良、底子深厚，具備無窮的潛力，寶佳這般具規模的企業關注應屬當然。過往的互動與對話，本質上都是為了讓中工更有發展價值。然而，「單打獨鬥的風險，遠高於策略聯盟的利益。」 經過深思熟慮，我們決定一笑泯恩仇，合作共治。中工與寶佳正式達成協議，將從先前的敵意對抗，轉化為「策略結盟」。

我們相互肯定對方的優點。寶佳機構作為國內規模宏大的建設體系，擁有中工所不及的優勢，寶佳旗下上百家建設子公司構成的龐大供應鏈與動員力、豐富且高效率的建築實務經驗，能與中工的工程實力互補，且其強大的社會人脈資源，能為公司開拓更多可能性。

「一笑泯恩仇」不是場面話，而是雙方對股東權益的最高承諾。未來，中工與寶佳將進入「共同治理」時代。我們將是並肩作戰的夥伴，我們必須以最快的速度穩定市場信心，並為十六萬名股東擬定最完善的經營計畫。

競爭是為了進步，而合作是為了偉大。中工的未來，將在這次的攜手中，走向更趨完美的格局。

沈慶京在社群媒體發表內容。(記者張欽發翻攝)

而近期外界對中工董事改選的關注，中工今日隨後也發表聲明。

中工指出，本公司獲悉，兩大主要股東寶佳集團與威京集團，經由雙方共同友人居中牽線，已順利完成友好協商，並確立了攜手共治之大方向。雙方皆以公司永續成長與全體股東之最大權益為最優先考量，決定共同參與公司治理，為中工注入嶄新動能。

中工指出，據了解，經雙方充分溝通與善意協調，針對本屆董事會改選已達成和諧共推之默契。屆時將自目前已提出之三組候選人名單中，共同整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉。此一舉措不僅充分彰顯了大股東間弭平分歧的決心，更為台灣資本市場樹立了以大局為重、和平協商以共謀企業利益的優良典範。

中工指出，此次的圓滿落幕，展現了雙方大股東對中工未來的深厚期許。未來雙方將放下過往紛擾，秉持誠信合作、共好共榮的精神，齊心協助公司營運發展。中工未來經營團隊亦將安定軍心、持續專注本業，與大股東並肩同行，引領公司邁向更卓越的未來。