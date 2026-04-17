鉅亨網新聞中心 2026-04-17 14:50

隨著期中選舉臨近，共和黨面臨嚴峻挑戰。據美國著名雜誌《大西洋月刊》報導，民調顯示，獨立選民、年輕族群、拉丁裔甚至是未受大學教育的白人群體，對川普的支持度都在下滑。

報導指出，物價飛漲是選民不滿的主因，例如，61 歲 Tracy Calvo 表示，她因高油價不得不放棄志願活動與社交，她原本相信川普能降低物價，現在卻感到被背叛。

‌



餐車老闆 Thomas Montoya 面對每加侖 6 美元的柴油費與不斷上漲的成本，感到焦慮且沮喪。他在 2024 年投票給了川普，但現在他直言：「川普一張嘴，說的四分之三都是謊言」。

更嚴重的轉折點在於與伊朗的衝突。川普曾承諾停止戰爭，如今卻在伊朗發動戰爭，這令許多支持者感到憤怒。19 歲的首投族 Zuriel Reyes 表示，她對投票給川普感到「非常後悔」，認為總統正在玩弄危險的「戰爭遊戲」。

甚至連卡爾森 (Tucker Carlson) 和凱利 (Megyn Kelly) 等「讓美國再次偉大」(MAGA) 運動的堅定支持者，也對川普威脅摧毀伊朗文明的言論感到受夠了。

宗教界與黨內的反彈

除了外交與經濟，川普近期的社群媒體行為也疏遠了核心的基督教保守派。他發布了一張 AI 生成的「川普扮演耶穌」照片，並攻擊教宗在打擊犯罪方面表現軟弱，引發多位宗教領袖與保守派人士抨擊為「褻瀆」

。儘管川普隨後刪除貼文並辯稱那是他「當醫生時的樣子」，但裂痕已經造成。

共和黨內部也感受到這股冷意。由於經濟不穩定，共和黨的小額捐款大幅下降。一些搖擺州的共和黨顧問擔心，川普的助選集會反而會勾起選民的憤怒，甚至有候選人希望川普盡快離開亞利桑那州，以免模糊焦點。

期中選舉的陰雲

目前，民主黨選民在 11 月投票的動力比共和黨高出 17 個百分點。儘管部分核心支持者如蓋恩斯 (Riley Gaines) 在遭受川普冷落後仍表示會支持「美國優先」議程，但整體聯盟的凝聚力已大不如前。

在亞利桑那州卡薩格蘭德，Montoya 給了川普 3 周的時間來結束戰爭並重振經濟。如果情況沒有改善，這位曾經的支持者將在 11 月尋求其他選擇。