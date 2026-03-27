鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-27 18:20

TOSIA 理事長暨錼創 (6854-TW) 董事長李允立今 (27) 日出席第三屆 TOSIA AWARD 頒獎典禮。他針對光電產業趨勢指出，台灣光電行業近期因矽光子與 MicroLED 技術受到高度關注，產業重新活絡，並看好在最快 2 年內迎來技術大規模應用。

錼創李允立：MicroLED跨入CPO進度超預期 最快2年迎大規模應用。(鉅亨網記者吳承諦攝)

關於錼創的營運展望，李允立表示，目前抱持審慎樂觀態度，並認為現在是 MicroLED 產業發展至今最好的時間點。今年公司的生產主力將集中在穿戴裝置，目前已觀察到更多手錶廠商投入此領域，相關產線的溝通與技術轉移進度均十分穩定。

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針對近期熱議的矽光子技術與共同封裝光學元件 CPO，李允立觀察到技術發展正由雷射概念向 MicroLED 移動。雖然過去預期相關應用需時 3 至 4 年，但目前進度遠超想像，預計在未來 2 至 3 年內就能見到大規模的產業爆發。

在技術應用區隔上，李允立分析 MicroLED 將鎖定 5 公尺以下的短距離傳輸，主要競爭對象為傳統銅線。相較於銅線在高傳輸速率下的訊號衰減與高能效問題，光通訊技術預計可節省 70% 至 90% 的功耗，將成為 AI 伺服器解決能耗問題的關鍵解方。

在顯示器應用端， AR 眼鏡已成為極為確定的發展趨勢。李允立指出市場正明確由過往的 OLED 轉向 MicroLED 陣營，公司對自家產品的競爭力充滿信心。除了穿戴與眼鏡設備外，車載顯示與大型顯示器也持續有合作案進行，透明顯示器則開始出現初步的商品化產品。