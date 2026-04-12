光進銅退大趨勢 錼創、富采、鼎元強攻Micro LED光通訊商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-12 09:10

2026 年智慧顯示大展盛大登場，人工智慧算力引爆的光通訊技術成為產業焦點。錼創 (6854-TW) 與富采 (3714-TW) 兩大光電龍頭先後指出，MicroLED 跨入共同封裝光學元件 CPO 的進度超乎預期。產業界看好光進銅退的大趨勢，最快在 2027 年將迎來大規模產業應用，有效解決資料中心能耗與散熱問題。

隨著人工智慧算力需求激增，傳統銅線傳輸面臨訊號衰減與能效過低等挑戰。錼創董事長李允立分析指出，光通訊技術預計可節省 70％ 至 90％ 的功耗。MicroLED 將鎖定 5 公尺以下的短距離傳輸市場，成為取代傳統銅線的關鍵解方，錼創對於產業發展則持審慎樂觀態度，看好目前是發展至今最好的時間點，相關產線技術轉移進度穩定。

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富采控股董事長彭双浪提出 3 加 1 策略，積極從顯示器跨向光通訊領域。富采規劃針對不同傳輸距離推出三套光源方案，MicroLED 負責近距傳輸，雷射技術則涵蓋中長距應用。公司透過活化資產與策略轉型，目標將光通訊打造為驅動未來的關鍵引擎。

在商業化進程方面，富采採取先插拔式後共同封裝的快攻策略。富采光電董事長范進雍表示，插拔式產品因導入風險較低且接受度高，最快在明年就能貢獻營收。公司為了彎道超車，直接使用量產設備開發產品，試圖大幅縮短技術轉移的時間。

為補齊設計拼圖，富采已入股具備豐富經驗的亮訊團隊，並深化垂直整合。透過結合集團旗下鼎元的感測器與友達的光學設計，富采已具備一站式模組化供應能力。錼創則扮演國際合作橋樑，目前已與荷蘭展開密切計畫，協助台灣業者整合優勢打入全球供應鏈。