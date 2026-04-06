鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-06 08:10

台灣光電廠正加速布局 Micro LED 共同封裝光學元件（CPO）技術，搶攻人工智慧帶動的高速傳輸商機。錼創科技 (6854-TW) 與富采 (3714-TW) 等指標廠積極將 Micro LED 應用由顯示領域延伸至光通訊市場，其中錼創董事長李允立看好，隨著技術進度超乎預期，相關應用最快將在 2 年內迎來大規模產業爆發。

富采宣布將在 Touch Taiwan 2026 展會中攜手友達 (2409-TW) 與鼎元 (2426-TW) 展示最新 CPO 光學模組成果。該技術整合富采 Micro LED 光源、鼎元微型光感測器（Micro PD）以及友達的封裝技術。目前富采已完成通道 1.25Gbps 元件驗證，鎖定資料中心 10 公尺內的短距離高速傳輸應用。

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錼創則與世芯集團旗下的光循科技（Brillink）展開策略合作。公司利用 Micro LED 作為發射端，試圖透過光通訊技術解決傳統銅線在高速傳輸下的訊號衰減與能耗問題。法人預期這項布局將有效緩解人工智慧伺服器的散熱瓶頸，對於機櫃內的高速連結具有指標意義。

根據研調機構集邦分析指出，Micro LED CPO 方案具備極高的能效優勢。其單位傳輸能耗僅約傳統銅纜方案的 5%，預計可節省 70% 至 90% 的功耗。以 1.6Tbps 光通訊產品為例，改採 Micro LED 架構後，整體功耗有望從 30W 大幅降至 1.6W 左右。

錼創董事長李允立對 2026 年營運持審慎樂觀看法，認為人工智慧需求推動了產業重新活絡。受惠於高毛利的委託開發設計（NRE）新案挹注，法人看好錼創今年下半年營運動能將顯著增強並有望轉盈。預估 2026 年 NRE 營收占比將提升至 23%，成為推動毛利優化的重要引擎。