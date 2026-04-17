聯電指出，2026 年上半年營運步入正軌，觀察到來自多元應用領域的需求依舊穩健，包括通訊、工業、消費性電子以及 AI 相關應用。此一動能推動公司整體產能利用率日漸緊俏，且趨於緊縮的供需環境。

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為了因應需求增加，聯電持續提升製造效率，並加大在技術與產能上的投資，以確保穩定且高品質的晶圓供應。同時，包含原物料、能源與物流等關鍵成本因素的上升，也使相關投資成為維持長期營運卓越與服務承諾的必要條件。