鉅亨網記者魏志豪 台北
聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (17) 日向客戶發出漲價通知函，內文指出現階段產能利用率逐步緊張，且由於原物料、能源與物流等成本上漲，將在下半年調漲晶圓代工價格。此舉也反映成熟製程需求已顯著回升，包括聯電、世界 (5347-TW)、力積電 (6770-TW) 等都可望迎來成長動能。
聯電指出，2026 年上半年營運步入正軌，觀察到來自多元應用領域的需求依舊穩健，包括通訊、工業、消費性電子以及 AI 相關應用。此一動能推動公司整體產能利用率日漸緊俏，且趨於緊縮的供需環境。
為了因應需求增加，聯電持續提升製造效率，並加大在技術與產能上的投資，以確保穩定且高品質的晶圓供應。同時，包含原物料、能源與物流等關鍵成本因素的上升，也使相關投資成為維持長期營運卓越與服務承諾的必要條件。
基於上述因素，聯電預計將於 2026 年下半年進行晶圓價格調整。此次調整反映供需環境的變化，以及為支援客戶成長所需的持續投資。實際價格調整將依據多項因素決定，包括聯電的產品組合策略、產能合作協議以及長期合作關係。
展望未來，聯電預期全球半導體產業的結構性變化將持續演進，公司將持續與客戶緊密合作，支持彼此成長、強化供應鏈韌性，並提升長期競爭力。
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