鉅亨網新聞中心 2026-04-17 08:20

隨着 2026 年世界盃足球賽即將於 6 月 11 日拉開帷幕，原先對賽事經濟寄予厚望的美國旅遊與酒店業，如今卻正面臨前所未有的「寒冬」恐慌。

300億美元商機夢碎？2026世界盃驚現退房潮 全美飯店降價自救。(圖:shutterstock)

儘管這場體育盛事橫跨美國 11 個承辦城市，且國際足總（FIFA）曾預期將帶來超過 300 億美元的經濟效益，但實際市場需求遠低於預期。

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因國際遊客預訂量陷入停滯，全美各地飯店正被迫大幅調降賽事期間的住房價格，以因應供過於求的窘境。

目前酒店業的困境主要源於，多重政治與社會因素交織出的「避開美國」趨勢。據旅遊經濟研究數據顯示，原本對賽事抱有極大熱忱的國際球迷，因對美國現行對外政策與中東衝突角色的不滿，產生了顯著的抵制情緒。

此外，川普政府強硬的移民打壓政策，以及要求遊客提交社群媒體紀錄的入境審查，被許多遊客視為侵犯隱私與潛在的安全風險，導致預期中的觀光浪潮並未如期而至。

具體數據進一步證實了產業的擔憂。西雅圖旅遊局指出，受加拿大遊客驟減影響，賽事期間國際遊客數預計將下滑 17%；紐約、波士頓等大都市的住房預訂量與去年同期相比也未見顯著增長。

面對國際足總開始大規模取消原先預訂的數萬間客房，許多飯店營運商已陷入恐慌性降價。