鉅亨網編譯許家華 2026-04-17 05:40

國際油價周四 (16 日) 上漲，市場對美國與伊朗即將展開的和平談判能否迅速緩解中東能源供應中斷抱持懷疑態度。在地緣政治風險升溫下，原油市場持續緊繃。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 4.46 美元，漲幅 4.7%，收在每桶 99.39 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 3.40 美元，漲幅 3.7%，收在每桶 94.69 美元。

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市場主要受到伊朗干擾荷姆茲海峽航運影響，該海峽平時承載全球約 20% 的石油與液化天然氣運輸，一旦受阻即對全球供應造成重大衝擊。

目前美國與以色列對伊朗的軍事衝突，被視為史上對全球油氣供應影響最嚴重的事件之一。隨著海上運輸持續受限，全球消費國正逐步消耗庫存，導致市場供應日益緊縮。分析師指出，每一天航運未恢復正常，市場壓力就進一步加大。

PVM 石油市場分析師 John Evans 表示，市場對短期內結束衝突並不樂觀，消息面反覆，使油價波動加劇。消息人士指出，美伊雙方已下調對全面和平協議的預期，轉而尋求一項暫時性備忘錄，以避免衝突升級。不過，川普則表示美國「非常接近」與伊朗達成協議，儘管市場對此反應有限。

同時，川普宣布以色列與黎巴嫩之間將自周四起實施為期 10 天的停火，但油市亦未出現明顯波動，顯示市場焦點仍集中在荷姆茲海峽的實際運輸情況。

供應中斷正對全球庫存造成壓力，尤其亞洲與非洲部分地區的航空燃油供應趨緊。分析機構估計，荷姆茲海峽封鎖已影響約每日 1300 萬桶石油流量。另一方面，美國能源數據顯示，上周原油庫存減少 91.3 萬桶，與市場預期增加 15.4 萬桶形成反差，汽油與餾分油庫存亦同步下降，反映各國轉向美國採購以彌補中東供應缺口，推升出口。

TP ICAP 分析師 Scott Shelton 指出，儘管目前未見新一輪轟炸，但通過海峽的船隻數量並未改善，與美國封鎖伊朗港口前相比無明顯變化，進一步加劇全球庫存消耗壓力。

市場亦關注談判進展。消息人士透露，美伊官員最快可能於本周末重返巴基斯坦進行新一輪談判。另有消息指出，若雙方達成協議，伊朗可能允許船隻經由海峽阿曼一側恢復通行，以作為維持停火安排的一部分。

不過，在先前談判破裂後，美國已宣布對伊朗港口實施封鎖，未來供應中斷風險仍可能擴大，儘管部分受制裁油輪仍成功通過。此外，美國財政部長 Scott Bessent 表示，華府不會延長對部分伊朗與俄羅斯石油的制裁豁免，進一步加劇市場對供應收緊的擔憂。