鉅亨網編輯林羿君 2026-04-17 10:25

隨著對伊朗戰事持續消耗武器庫存，美國官員已告知部分歐洲盟友，先前已簽約的部分武器交付可能出現延遲。

彈藥庫告急？美國通知歐洲：軍售延後交付。（圖:shutterstock)

路透社引述 5 名消息人士報導，此次影響範圍涵蓋多個歐洲國家，包括波羅的海地區與斯堪地那維亞國家。這些國家多半是透過「對外軍事銷售」（FMS）計畫向美採購，但美國官員在近期的雙邊通訊中已明確表示，尚未交付的軍械極可能面臨遲延。

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白宮與國務院將相關詢問轉交五角大廈，但五角大廈未對置評請求作出回應。

這些武器延後交付，凸顯出自 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動空襲以來，戰事已開始對美國部分關鍵武器與彈藥供應形成壓力。而延期交貨更讓歐洲官員抱怨連連，認為此舉使他們身處險境。

在川普總統任內，華盛頓為了將歐洲傳統防務責任轉移給當地夥伴，不斷敦促北約成員國透過 FMS 等管道增購美製軍武。然而，交貨時程的反覆延誤已引發歐洲各國政府不滿，部分國家官員因此轉向關注歐洲本土研發的武裝系統。

美方官員則表示，相關武器目前優先用於中東戰事，並批評歐洲國家未協助美國與以色列打通荷姆茲海峽。

事實上，在伊朗戰爭爆發前，美國已因應俄羅斯於 2022 年入侵烏克蘭，以及以色列自 2023 年底在加薩展開軍事行動，動用數十億美元規模的武器庫存，包括火砲系統、彈藥與反戰車飛彈。

對伊行動展開後，德黑蘭向海灣國家發射數百枚彈道飛彈與無人機，多數遭美軍攔截，其中也包含烏克蘭用以防衛能源與軍事設施的 PAC-3 愛國者飛彈。