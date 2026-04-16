野村警告：不要跟美股漲勢對作 除非出現兩項訊號
鉅亨網編輯林羿君
標普 500 指數重返創紀錄的上漲模式，野村證券策略師麥利格特 (Charlie McElligott) 建議，當前不宜逆勢放空，但提醒醒，有兩項關鍵訊號可能預示這場行情即將告終。
或許有人會說「優質的市場不會被埋沒」，但事實是否如此仍有待觀察。麥利格特指出，這波漲勢之所以如此強勁，主因是市場上缺乏看多後市（即持有所謂「右尾風險」）的投資人，而他已連續數週對此局面發出預警。
由於先前過度針對市場亂局進行避險，導致看跌期權價格崩跌，機構法人也競相回補空單。這種「避險落空」引發了對股票、特別是大型科技股的瘋狂追價與回補。由於投資人的持股水位普遍偏低，麥利格特認為這波漲勢可能還會持續一段時間。
麥利格特認為，由於投資人整體曝險仍偏低，這波上漲動能短期內仍有延續空間。
然而，麥利格特也警告，有兩項因素可能令漲勢戛然而止。首先，若 5 月開始出現實體能源供應瓶頸，如原油現貨及石化產品短缺帶來的「供給衝擊」，商品價格的後續飆升，可能迫使各國央行因恐慌而加速收緊貨幣政策（升息）。
這進而引發第二個警訊：債券市場的拋售潮。他認為，能源短缺與升息憂慮可能觸發「全球性的負成長衝擊」，甚至將主要經濟體推向衰退。一旦債券殖利率開始走高，市場信心可能受挫，進而終結目前的追價力道。
值得注意的是，對能源供應短缺感到擔憂的不止麥利格特一人。儘管布蘭特原油價格本月因伊朗衝突有望化解而下跌 10%，但分析師警告，中東戰火對產業設施造成的破壞，仍可能讓全球能源供應鏈面臨嚴峻的「壓力測試」。
至於投資策略，麥利格特指出，在債市尚未出現明確轉弱、或市場情緒尚未回到極端貪婪與 FOMO（錯失恐懼）之前，現階段並不適合放空股票或過度追價。
他補充，目前市場部位仍處於重新建立階段，距離過度擁擠或過熱的狀態還有一段距離。
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