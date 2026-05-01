鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-01 10:07

電子權值股包括聯發科、日月光及聯電本周陸續召開法說會，並釋出最新展望；台股周一 (27 日) 衝上 40194.92 點，再度創歷史新高紀錄；台灣第一季 GDP 上修至 13.69%；統一超周四 (30 日) 宣布，預計斥資超過 20 億元，與日本 OIC 集團展開合作，其中涵蓋台灣 LOPIA，以下為本周大事回顧：

〈聯發科法說〉AI ASIC 爆發！市場規模上看 800 億美元 明年提前達陣

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聯發科 (2454-TW) 周四 (30 日) 舉行法說會，針對市場關注的資料中心 ASIC 發展，副董暨執行長蔡力行表示，隨著資料中心運算需求持續擴大，公司預期整體資料中心 ASIC 的市場將在 2027 年達到 700 億至 800 億美元，較先前預估的 2028 年提前整整一年，凸顯市場需求強勁。

蔡力行也指出，雖第二季手機市場需求持續下滑，不過智慧裝置平台仍呈現成長，可部分抵銷智慧型手機業務下滑的影響，預期本季營收季減 6% 內，全年美元營收則可望成長 4-9%，續創歷史新高。

〈聯電法說〉Q2 營收估小增 睽違 6 年擬實施庫藏股

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 周三 (29 日) 召開法說會，公司表示，第二季晶圓出貨量將季增 7-9%，美元營收則季增 1-3%，漲價則預期在下半年開始反映，針對與英特爾 (INTC-US) 合作的 12 奈米平台，則預計在今年進入初步商業化生產階段，並於 2027 年開始貢獻營收。

〈日月光法說〉上修今年 LEAP 營收至 35 億美元 二度調升資本支出

封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周三 (29 日) 舉辦法說會，財務長董宏思表示，受惠 AI 帶動先進封裝需求持續升溫，再度上調 2026 年 LEAP(先進封測) 業務營收，預估至 35 億美元以上，較原預期上修約 1 成，年增幅也提升至 118%，為因應客戶需求增加，也調升資本支出規模，積極卡位未來兩年成長動能。

台積電領軍台股衝上 4 萬點創高 4 月大漲 7203 點

台積電 (2330-TW) 周一 (27 日) 衝上 2330 元創高，帶動大盤最高漲至 40194.92 點，再度刷新歷史新高紀錄，雖然未能站穩 4 萬點關卡，但 4 月大漲 7203.64 點，月 K 線仍拉出長紅 K。

統一超斥資逾 20 億元將入主台灣 LOPIA 震撼超市零售圈

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 周五 (30 日) 重磅公告，董事會決議通過與日本 OIC 集團展開策略性合作，預計斥資逾 20 億元建立合資合作架構，涵蓋台灣 LOPIA 零售超市事業和食品加工事業，預計今年底完成交割，惟仍需取得公平會的同意。

台達電 Q1 大賺 205 億元 EPS7.91 元創高 斥 121 億元桃園擴產

台達電 (2308-TW) 周三 (29 日) 公告第一季財報，稅後純益 205.56 億元，季增 18.66%、年增 100.92%，每股純益 7.91 元，再創單季新高；台達電也公告，斥資 121 億元興建觀音廠及重建桃園一廠。

〈光寶科法說〉光寶科布局 AI 能源基建砸逾 340 億元美越擴產 衝刺 AI 營收占比三成

光寶科 (2301-TW) 周三 (29 日) 召開法說會並宣布重大全球擴產計畫，董事會決議投入 9.19 億美元於美國建置 AI 能源基礎建設相關產能，並同步增資越南子公司 1.49 億美元支應營運成長，總經理邱森彬表示，公司計畫在 2 億股普通股額度內辦理海外存託憑證或私募，積極強化資本結構以因應 AI 世代對高效能源解決方案的長期資金需求。

主計總處周四 (30 日) 發布台灣第一季經濟成長率 (GDP) 概估數衝上 13.69%，較 2 月預測數 (11.46%) 一口氣上修 2.23 個百分點，並創下 1987 年第三季以來單季新高，主因出口、投資和民間消費表現均優於預期。

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