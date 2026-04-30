鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-30 17:11

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (30) 日重磅公告，董事會決議通過與日本 OIC 集團展開策略性合作，預計斥資逾 20 億元建立合資合作架構，涵蓋台灣 LOPIA 零售超市事業和食品加工事業，預計今年底完成交割，惟仍需取得公平會的同意。

統一超公告，董事會決議通過向 LOPIA 取得其於台灣新設立的兩間公司 (名稱待定) 部分股權，包括零售超市公司 51% 股權、食品加工公司 49% 股權，交易金額分別為 95.37 億日元 (約新台幣 19.07 億元)、7.35 億日元 (約新台幣 1.47 億元)，合計交易總金額共 102.72 億日元 (約新台幣 20.54 億元)。

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統一超表示，期望攜手 LOPIA 拓展台灣食品零售市場，並深化生鮮和熟食領域布局。

LOPIA 為 OIC Group 旗下核心零售品牌，長期經營日本食品零售市場，最初以肉品專門店起家，逐漸發展為以生鮮和熟食為核心的食品超市，主打高 CP 值與親民價格，讓更多家庭能輕鬆享受多樣且豐富的餐食體驗，目前於日本本土達 143 家店。

因應海外拓展布局，LOPIA 於 2023 年進入台灣，定位為「日本專賣型超市」，主打和牛等進口商品和多元熟食特色，並依在地消費習慣優化商品與購物體驗，目前全台共 11 家據點。

而統一超深耕台灣市場超過 40 年，透過遍布全台的門市據點和完善的物流體系，支撐穩定且即時的供應能力，並結合會員經營與數位應用能力，持續優化消費體驗。