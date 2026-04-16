鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-16 15:10

航運數據顯示，儘管美國自周一 (13 日) 開始對前往伊朗港口的船隻實施嚴厲海上封鎖，但已有至少兩艘受美國制裁、且與伊朗有關聯的超級油輪成功穿過荷姆茲海峽進入波斯灣。這一行動發生在美國與伊朗於伊斯蘭堡的和平談判破裂之後，顯現出德黑蘭方面無視華盛頓制裁壓力的強硬態度。

據報導，周三進入波斯灣的船隻包括一艘名為「Hong Lu」(部分報導標註為 RHN) 的空載巨型原油輪 (VLCC)，這艘船隻具備運載 200 萬桶原油的能力，目前正沿著伊朗海岸線向西航行並等待指令。

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在此之前，另一艘受制裁的超級油輪「Alicia」也已通過海峽，目的地顯示為伊拉克。

此外，液化石油氣載運船「G Summer」與一艘運載糧食的散貨船「Rosalina」也被偵測到採取了不同尋常的迂迴航線——先抵達阿拉伯聯合大公國的富吉拉外海，再轉向東北方靠近伊朗海岸，最終北上進入海峽，試圖以此規避監控。

美軍中央司令部在社群平台 X 上表示，封鎖行動開始以來已有 10 艘船隻被勒令返航，並堅稱沒有船隻突破封鎖。然而，伊朗法斯通訊社隨即反駁，稱其油輪已無視封鎖駛向境內港口。