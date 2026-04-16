鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-16 10:08

伊朗戰爭進入第七周，華盛頓的制裁與封鎖步步升級。據《路透社》報導，美國周三（15 日）進一步威脅要制裁伊朗石油的買家，聲稱隨著華盛頓對伊朗祭出海上封鎖，中國將暫停採購。

美國財政部長貝森特在當天白宮簡報會上說：「我方已告知各國，若採購伊朗石油，或伊朗資金留存於該國銀行，我方現在欲實施二級制裁。這是一項非常嚴厲的措施。」

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貝森特稱，中國購買伊朗 90% 以上石油，約佔年度石油採購總量 8%。在談及此次制裁威脅時，他稱：「我方認為，在此次封鎖下…… 中方採購將喊卡。」

貝森特表示，美國正準備加強對伊朗的經濟制裁力道，形容相關措施是「金融式轟炸」。

他說道，美國財政部已致函兩家中國銀行，「我不會明說是哪兩家，但我方已經告訴他們，如果我方能夠證明有伊朗資金通過其賬戶流動，那麼我們打算實施二級制裁」。

據《路透社》報導，美國財政部已向中國、香港、阿聯和阿曼發出信函，指明「為伊朗活動提供便利」的銀行，並警告其將面臨美國懲罰性措施。

當被問及此舉是否屬於「以經濟手段而非軍事方式擴大戰爭」時，貝森特回答：「正是如此。」