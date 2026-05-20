鉅亨網新聞中心 2026-05-20 14:10

北京自動駕駛獨角獸馭勢科技 (01511-HK) 在香港交易所掛牌上市，象徵著全球首家全場景 L4 級自動駕駛企業正式進入資本市場。此次 IPO 最終以每股 60.30 港元定價，公開發售獲超額認購高達 6777 倍，開盤市值約為 90.9 億港元。

「全場景L4級自動駕駛第一股」誕生 馭勢科技登陸港股 市值逾90億港元(圖:shutterstock)

從房山車庫到港交所

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馭勢科技的故事始於 2016 年北京房山的一個車庫。創始人吳甘沙曾任英特爾 (INTC-US) 中國研究院院長，是一位擁有 16 年資歷的技術老將。在目睹了 PC 與互聯網兩波浪潮後，他深感人工智慧將是未來 20 年的「黃金機會」，帶領周鑫、彭進展等英特爾同事，聯手格靈深瞳創始人趙勇共同創業。

公司名字取自《鬼谷子》「馭勢者獨步天下」，其核心願景是解決出行痛點並減少交通事故。在經歷過造車與不造車、載人與物流等多次策略轉向後，馭勢最終選定了一條特殊的賽道：不與人類司機搶道，專攻封閉與半封閉場景的無人化作業。

深耕機場與廠區的「AI 司機」

與專注城市道路 Robotaxi 的公司不同，馭勢科技將自己定義為「AI 司機」供應商。其核心技術 U-Drive® 全場景自動駕駛系統，能夠在機場、廠區、港口等高重複、高人力成本的環境中實現真無人化經營。

根據數據顯示，馭勢科技在特定場景具有絕對統治力：

機場場景： 2025 年在大中華區機場 L4 市場份額達 90.5%，是全球唯一能在大型機場提供常態化商業運營的廠商。標杆案例香港國際機場已部署超過 70 台無人車。

廠區場景： 市場份額達 31.7%，排名第一，客戶涵蓋通威等光伏與化工龍頭企業。

跨場景能力： 其 U-Drive® 系統已支持 52 款車型，累計無人化運行里程約 920 萬公里。

財務表現與明星投資陣容

財務數據顯示，馭勢科技近年營收穩健增長，2023 年至 2025 年總收入分別為 1.61 億、2.65 億及 3.28 億元人民幣。其整體毛利率在 2025 年達到 51.1%，其中軟體解決方案毛利更高達 87.7%，優於多數同業。儘管因高額研發投入（2025 年研發支出 2.34 億元）仍處於虧損狀態，但其商業化路徑已逐漸清晰。

如此表現吸引了極為豪華的投資陣容，包括創新工場（李開復）、博世（Bosch）、東風汽車、深創投、國開製造業基金等明星機構。

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