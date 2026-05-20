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北京自動駕駛獨角獸馭勢科技 (01511-HK) 在香港交易所掛牌上市，象徵著全球首家全場景 L4 級自動駕駛企業正式進入資本市場。此次 IPO 最終以每股 60.30 港元定價，公開發售獲超額認購高達 6777 倍，開盤市值約為 90.9 億港元。
馭勢科技的故事始於 2016 年北京房山的一個車庫。創始人吳甘沙曾任英特爾 (INTC-US) 中國研究院院長，是一位擁有 16 年資歷的技術老將。在目睹了 PC 與互聯網兩波浪潮後，他深感人工智慧將是未來 20 年的「黃金機會」，帶領周鑫、彭進展等英特爾同事，聯手格靈深瞳創始人趙勇共同創業。
公司名字取自《鬼谷子》「馭勢者獨步天下」，其核心願景是解決出行痛點並減少交通事故。在經歷過造車與不造車、載人與物流等多次策略轉向後，馭勢最終選定了一條特殊的賽道：不與人類司機搶道，專攻封閉與半封閉場景的無人化作業。
與專注城市道路 Robotaxi 的公司不同，馭勢科技將自己定義為「AI 司機」供應商。其核心技術 U-Drive® 全場景自動駕駛系統，能夠在機場、廠區、港口等高重複、高人力成本的環境中實現真無人化經營。
根據數據顯示，馭勢科技在特定場景具有絕對統治力：
財務數據顯示，馭勢科技近年營收穩健增長，2023 年至 2025 年總收入分別為 1.61 億、2.65 億及 3.28 億元人民幣。其整體毛利率在 2025 年達到 51.1%，其中軟體解決方案毛利更高達 87.7%，優於多數同業。儘管因高額研發投入（2025 年研發支出 2.34 億元）仍處於虧損狀態，但其商業化路徑已逐漸清晰。
如此表現吸引了極為豪華的投資陣容，包括創新工場（李開復）、博世（Bosch）、東風汽車、深創投、國開製造業基金等明星機構。
吳甘沙將馭勢的未來描述為「新勞動力經濟」，目標是將 AI 司機變成可訂閱的服務，解決機場特種車駕駛員等艱苦崗位的用人荒。本次上市募資將主要用於技術迭代（如開發具備世界模型的 U-Drive® 6.0/7.0）、海內外業務擴張及戰略投資。
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