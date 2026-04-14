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台股

台積電創2050元新天價 市值衝上53兆元 帶動台股總市值衝破118兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北

亞股今 (14) 日迎來全面反彈，台股更飆漲超過 700 點，超前日韓股創下歷史新高，一舉飛越 3 萬 6 千點，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在法說前吸引買盤卡位，領軍大漲 3%，衝上 2050 元，市值也飆上 53 兆元，漲點貢獻高達 478 點。

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

據證交所公布，台股總市值昨 (13) 日來到 115 兆 6798 億元，今天盤中台股最高一度大漲逾 800 點，漲幅約 2.33%，今天市值大增約 2.69 兆元，推算總市值首度衝破 118 兆元，創下歷史新高。


儘管美伊持續交鋒，但雙方傳出有意重啟會談，帶動市場情緒趨於樂觀，亞股今日全面走揚，韓股強漲 3.5%，日股也有 2.5% 的漲幅，台股今日開盤即強勁反彈，後續更一路強漲超過 2.5%。

台積電即將在本周四召開法說會，市場預期，台積電今年第一季毛利率可望達標，並挑戰超越財測，約達 66%，單季獲利可望賺逾 2 個股本。展望第二季，儘管智慧型手機產業遭遇逆風，但在 AI 需求帶動下，3 奈米等先進製程產能滿載，台積電營收仍可季增約 10% 內，毛利率也可望維持 66% 的高點。

台積電法說向來為 AI 產業的風向球，外界本季將聚焦 AI 相關晶片需求、資本支出有無上調、2 奈米量產進度、美伊戰爭帶來的斷鏈風險以及英特爾與馬斯克合作 TeraFab 的影響等，預期都將是本季法說焦點。

除台積電外，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也同步上漲，漲幅分別達 7%、2%，兩家市值為 2.7 兆元、1.9 兆元。


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台積電晶圓代工2奈米A16市值

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