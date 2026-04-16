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徹底復原恐需12年！英國金融時報：「抵抗經濟」助伊朗維持戰時運轉

鉅亨網編譯陳韋廷

美國和以色列自 2 月底發動的攻擊，曾讓外界普遍擔憂伊朗經濟將瞬間癱瘓，但現實情況出乎許多人意料。

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徹底復原恐需12年！英國金融時報：「抵抗經濟」助伊朗維持戰時運轉(圖:shutterstock)

自美伊達成停火協議以來，德黑蘭街頭車流逐漸增多，物資供應也在廢墟中緩慢重建，即便商業活動依舊蕭條，但在戰火中，許多伊朗民眾展現出驚人韌性，他們自發在倒塌的建築旁清理瓦礫、搬運物資，甚至為受影響的家庭送去食物。這種全民互助的景象背後，折射出的是伊朗長期堅持的一種特殊經濟形態──「抵抗經濟」。


有觀點認為，這套在西方長期制裁與地緣高壓下摸索出的生存法則，幫助伊朗避免美以兩國期望的全面崩潰。

根據英國《金融時報》觀察，儘管美以發動數千次空襲，荷姆茲海峽活動停止，但伊朗陸路貿易仍頑強存續。

在以色列空襲德黑蘭燃料儲存設施導致短期恐慌後，伊朗迅速實施汽油配給制，成功穩住燃料供應。即便銀行體系遭大規模網路攻擊，政府仍能準時支付公務員薪資。

英國智庫「交易所與市場基金會」總裁 Esfandyar Batmanghelidj 指出，這場戰事無疑會帶來衝擊，但伊朗仍有很大空間支撐戰時經濟。

一位伊朗前經濟官員直言，即便戰爭持續一年，伊朗經濟憑藉其特有的韌性也能挺過難關。當然，這種宏觀的穩定並未完全掩蓋微觀的苦難，許多一般民眾依然在為生計的艱辛而歎息。

伊朗之所以能穩住陣腳，根源在於其實施十餘年的「抵抗經濟」戰略。這項構想最早由已故最高領袖哈米尼在 2007 年提出，並在 2014 年正式下令推行，2017 年更被定為「抵抗經濟、生產與就業之年」，核心邏輯是在國際關係動盪與危機反覆的常態下，建立一套「在壓力下求生存」的模式，將韌性與穩定置於首位。

面對西方凍結資產和禁止貿易的極限制裁，伊朗被迫開啟痛苦的轉型之路：減少對石油出口的絕對依賴，轉而追求產業多元化與進口替代。

根據統計，2024 財年伊朗非石油對外貿易額達 1302 億美元，其中非石油出口額達 578 億美元，實現 15.6% 的成長。透過大力發展礦業、食品工業及本土製藥和零件製造，伊朗不僅減輕外匯壓力，更建構一道防禦外部封鎖的護城河。

為規避金融制裁與 SWIFT 系統封鎖，伊朗發展出複雜的以物易物貿易體系，並透過中間國家建立隱密的間接物流網絡。雖然這些通路成本高且效率低下，但卻為伊朗提供關鍵的平行貿易路徑。

與此同時，伊朗將發電廠等關鍵基礎設施進行地理上分散的佈局，大大增強電力網路對抗軍事打擊的能力。

伊朗這種經濟模式的另一支柱是科技自主創新，從開發本土新冠疫苗到啟動太空計畫，伊朗知識型經濟公司的數量從 2015 年的 1322 家激增至 2025 年的超過 1 萬家，創造 180 億美元的經濟價值。

中國復旦大學中東研究中心副研究員王曉宇分析指出，「抵抗經濟」本質上是一種以安全為導向、強調自給自足與軍民融合的內向型生存戰略，核心目的在於優先保障極限施壓下的國家生存，而非單純追求經濟效益。

值得注意的是，在這場經濟防禦戰中，伊朗伊斯蘭革命衛隊扮演舉足輕重的角色。他們不僅在經濟建設中自籌資金，保證了戰力與武器研發，更在此次衝突中展現了令美以兩國低估的飛彈及無人機反擊能力。

中國上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，在「抵抗經濟」政策下，伊朗實現約 80% 的糧食自給率，並發展出相對完整的製造業體系。

然而，這種「能生存但難發展」的亞健康狀態也付出沉重代價，長期的資源傾斜導致民用技術落後，高通膨與貨幣貶值讓普通民眾承擔了主要的改革成本。

如今，隨著停火協議的持續生效，伊朗面臨的挑戰從「戰時生存」轉向「戰後重建」。

伊朗政府女發言人 Fatemeh Mohajerani 初步估算，這場衝突對伊朗造成的經濟損失高達 2700 億美元，涵蓋建築損毀、預算收入流失及工業設施停運等多個層面。

另據沙烏地阿拉伯《中東報》引述經濟高官報告報導指出，疊加原有的脆弱環境，伊朗經濟可能需要長達 12 年的時間才能徹底修復。

儘管前路漫漫，但伊朗石油部長 Mohsen Paknejad 說，近期石油銷售情況良好，部分收入將專門用於修復石油工業的創傷。

在這片飽經滄桑的土地上，如何在維持「抵抗」韌性的同時，破解民生與發展的困局，將是伊朗未來十年最嚴峻的考題。


文章標籤

美伊戰爭停火重建抵抗經濟哈米尼荷姆茲海峽陸路貿易韌性非石油出口

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