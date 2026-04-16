鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-16 15:40

美國和以色列自 2 月底發動的攻擊，曾讓外界普遍擔憂伊朗經濟將瞬間癱瘓，但現實情況出乎許多人意料。

徹底復原恐需12年！英國金融時報：「抵抗經濟」助伊朗維持戰時運轉(圖:shutterstock)

自美伊達成停火協議以來，德黑蘭街頭車流逐漸增多，物資供應也在廢墟中緩慢重建，即便商業活動依舊蕭條，但在戰火中，許多伊朗民眾展現出驚人韌性，他們自發在倒塌的建築旁清理瓦礫、搬運物資，甚至為受影響的家庭送去食物。這種全民互助的景象背後，折射出的是伊朗長期堅持的一種特殊經濟形態──「抵抗經濟」。

‌



有觀點認為，這套在西方長期制裁與地緣高壓下摸索出的生存法則，幫助伊朗避免美以兩國期望的全面崩潰。

根據英國《金融時報》觀察，儘管美以發動數千次空襲，荷姆茲海峽活動停止，但伊朗陸路貿易仍頑強存續。

在以色列空襲德黑蘭燃料儲存設施導致短期恐慌後，伊朗迅速實施汽油配給制，成功穩住燃料供應。即便銀行體系遭大規模網路攻擊，政府仍能準時支付公務員薪資。

英國智庫「交易所與市場基金會」總裁 Esfandyar Batmanghelidj 指出，這場戰事無疑會帶來衝擊，但伊朗仍有很大空間支撐戰時經濟。

一位伊朗前經濟官員直言，即便戰爭持續一年，伊朗經濟憑藉其特有的韌性也能挺過難關。當然，這種宏觀的穩定並未完全掩蓋微觀的苦難，許多一般民眾依然在為生計的艱辛而歎息。

伊朗之所以能穩住陣腳，根源在於其實施十餘年的「抵抗經濟」戰略。這項構想最早由已故最高領袖哈米尼在 2007 年提出，並在 2014 年正式下令推行，2017 年更被定為「抵抗經濟、生產與就業之年」，核心邏輯是在國際關係動盪與危機反覆的常態下，建立一套「在壓力下求生存」的模式，將韌性與穩定置於首位。

面對西方凍結資產和禁止貿易的極限制裁，伊朗被迫開啟痛苦的轉型之路：減少對石油出口的絕對依賴，轉而追求產業多元化與進口替代。

根據統計，2024 財年伊朗非石油對外貿易額達 1302 億美元，其中非石油出口額達 578 億美元，實現 15.6% 的成長。透過大力發展礦業、食品工業及本土製藥和零件製造，伊朗不僅減輕外匯壓力，更建構一道防禦外部封鎖的護城河。

為規避金融制裁與 SWIFT 系統封鎖，伊朗發展出複雜的以物易物貿易體系，並透過中間國家建立隱密的間接物流網絡。雖然這些通路成本高且效率低下，但卻為伊朗提供關鍵的平行貿易路徑。

與此同時，伊朗將發電廠等關鍵基礎設施進行地理上分散的佈局，大大增強電力網路對抗軍事打擊的能力。

伊朗這種經濟模式的另一支柱是科技自主創新，從開發本土新冠疫苗到啟動太空計畫，伊朗知識型經濟公司的數量從 2015 年的 1322 家激增至 2025 年的超過 1 萬家，創造 180 億美元的經濟價值。

中國復旦大學中東研究中心副研究員王曉宇分析指出，「抵抗經濟」本質上是一種以安全為導向、強調自給自足與軍民融合的內向型生存戰略，核心目的在於優先保障極限施壓下的國家生存，而非單純追求經濟效益。

值得注意的是，在這場經濟防禦戰中，伊朗伊斯蘭革命衛隊扮演舉足輕重的角色。他們不僅在經濟建設中自籌資金，保證了戰力與武器研發，更在此次衝突中展現了令美以兩國低估的飛彈及無人機反擊能力。

中國上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，在「抵抗經濟」政策下，伊朗實現約 80% 的糧食自給率，並發展出相對完整的製造業體系。

然而，這種「能生存但難發展」的亞健康狀態也付出沉重代價，長期的資源傾斜導致民用技術落後，高通膨與貨幣貶值讓普通民眾承擔了主要的改革成本。

如今，隨著停火協議的持續生效，伊朗面臨的挑戰從「戰時生存」轉向「戰後重建」。

伊朗政府女發言人 Fatemeh Mohajerani 初步估算，這場衝突對伊朗造成的經濟損失高達 2700 億美元，涵蓋建築損毀、預算收入流失及工業設施停運等多個層面。

另據沙烏地阿拉伯《中東報》引述經濟高官報告報導指出，疊加原有的脆弱環境，伊朗經濟可能需要長達 12 年的時間才能徹底修復。

儘管前路漫漫，但伊朗石油部長 Mohsen Paknejad 說，近期石油銷售情況良好，部分收入將專門用於修復石油工業的創傷。