〈焦點股〉虎門科技搭CPO題材 跳空鎖漲停完成秒填息
鉅亨網記者王莞甯 台北
虎門科技 (6791-TW) 今 (16) 日進行除息交易，每股發放現金股利 3.5 元，開盤股價即鎖漲停，創去年 9 月下旬來新高，並瞬即填息完成；虎門看好 AI 技術從雲端走向終端， CAE(電腦輔助工程)市場需求擴大，由於產品提供矽光子、EDA 高頻電子設計、電漿製程與奈米級量測的解決方案，執行中的在手訂單預計本季起營收貢獻跳升，新接訂單的排程已滿到下半年。
虎門在近期舉辦的半導體重要國際盛會「國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」(VLSI TSA) 中表態積極支持半導體技術交流與創新發展，並提供矽光子、EDA 高頻電子設計、電漿製程與奈米級量測的解決方案。
虎門第一季合併營收 2.02 億元，年增 11.29% 創同期高，且為連 39 個月營收年增，顯示布局 CAE 領域有成。
虎門旗下擁有優秀的工程分析團隊，涵蓋結構、機構、熱傳、流體、電熱、模流、高低頻電磁、RF 設計等多領域，隨著工業產品設計複雜化，可掌握客戶需求及市場趨勢並整合公司現有產品技術，研發出獨特自有軟體及系統化模組。
虎門長年深耕半導體、電動車 / 車用電子、航太與國防、能源 (再生能源 / 儲能)、高科技製造 (精密機械、電子) 等 CAE 需求暢旺產業，正持續引進更多專業應用模擬分析軟體及量測設備，以提供客戶更完整解決方案。
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