營收速報 - 2026年4月16日台股中小型公司3月營收一覽（新增7家）
鉅亨網新聞中心
本次公布3月營收一覽
截至台北時間2026年4月16日07:55，彙整前一日公布3月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2066家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|建通-電子零組件業
|4.80億
|50.1%
|新產-金融保險業
|22.96億
|18.8%
|王品-觀光餐旅
|19.62億
|7.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|建通-電子零組件業
|4.80億
|109.6%
|映興-電子零組件業
|7,145萬
|46.1%
|森崴能源-綠能環保
|10.15億
|19.3%
3月已公布營收一覽
截至目前，已公布3月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2066家。其中營收年增大於 25％有559家，年增小於-20％有322家。
3月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|192家
|介於10～50億
|>= 0%
|286家
|介於10～50億
|< 0%
|183家
|介於10～50億
|<= -20%
|216家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|367家
|小於10億
|>= 0%
|464家
|小於10億
|< 0%
|248家
|小於10億
|<= -20%
|216家
3月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|三豐-建材營造業
|5.29億
|109733.0%
|三地開發-建材營造業
|1.98億
|81874.3%
|華固-建材營造業
|19.66億
|81838.8%
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|67527.5%
|聯上發-建材營造業
|3.02億
|60177.5%
3月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.03億
|94826.6%
|心誠鎂-生技醫療業
|363萬
|20044.4%
|三地開發-建材營造業
|1.98億
|17321.3%
|宏璟-建材營造業
|45.26億
|14994.1%
|智通聯網-通信網路業
|3,592萬
|10433.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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