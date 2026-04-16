鉅亨網新聞中心 2026-04-16 13:40

9% 台灣人口成為股東

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根據最新的市場數據，台積電的股東結構正在發生顯著變化。雖然機構投資者仍占據主導地位，但個人投資者的參與度激增。截至目前，台積電的零股持有人自 2 月底以來增長了約 30%，總人數已突破 200 萬人的歷史紀錄。這意味著，目前台積電的零股交易者人數已接近台灣總人口的 9%。

Pepperstone Group Limited 策略師 Dilin Wu 指出，這種現象並非短期的周期性激增，而是一種結構性的轉變。他認為，台積電已經有效跨越了一個門檻：它不再僅僅是機構法人持有的半導體代名詞，而是散戶進入 AI 周期的一個「預設切入點」。

政策與 ETF 雙重驅動

台積電能在散戶心中擁有如此強大的吸引力，除了其在全球晶片製造的領先地位外，更具吸引力的監管環境與金融產品也發揮了關鍵作用。

特別是，台灣散戶樂於透過定期定額投資計畫參與。數據顯示，截至 3 月底，已有超過 20.6 萬個散戶帳戶對台積電進行定期定額投資，較 2 月增長逾 20%。

散戶資金的另一個主要來源是 ETF。以台灣規模最大的「元大台灣卓越 50 ETF(0050-TW)」為例，這檔基金在 3 月份創下紀錄規模的資金流入，其對台積電的持股權重超過 60%，擁有近百萬個定期定額買入的投資者帳戶。

愈跌愈買的散戶特質

另一方面，散戶投資者的行為模式與過往有所不同。巴克萊銀行亞太區現貨股票執行主管 Matt Toms 表示，散戶活動往往隨著市場波動上升而增加，投資者會將股價疲軟視為「抄底」的良機。

元大投信董事長劉宗聖指出，與 2008 年金融危機或 2022 年市場低迷時期不同，過去一年的轉變在於，散戶投資者會在下跌時買入，但未必會在反彈時賣出。這種「愈跌愈買」的行為為台積電的股價提供了一種「緩衝效應」。

例如在伊朗戰爭引發外資減倉規避風險之際，普通民眾反而紛紛湧入，3 月份某個交易日的零股交易額甚至接近總成交額的 20%。

AI 基礎設施的需求驗證

台積電作為輝達 (NVDA-US) 的核心供應商，其業績被視為全球 AI 行情的風向標。在上周報告 1 至 3 月營收增長 35% 後，市場正屏息以待即將發布的詳細財報。全球交易員將藉此衡量 AI 基礎設施類股的近期反彈是否合理。