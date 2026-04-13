鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-13 10:07

今國光 (6209-TW) 投入紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，同時，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求， 而今國光在竹北台元科技園區的 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎研發中心，並進一步運用的蝕刻技術及奈米壓印，投入 CPO 的研發。

今國光總經理陳義方。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，加入上今國光積極投入低軌衛星應用反射鏡頭的開發與認證，三者並將成為今國光營運的強大動能。

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今國光於台元科技園區的 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎研發中心，不斷以主導開發光機引擎、光波導及顯示玻璃模組，預計 2027 年小批量生產；今國光證實，由於 CPO 的光通訊封裝需求與在 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎開發，均屬半導體製程，今國光在既有研發中心設立之下，也積極開發中。

今國光在紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，今國光並在加鍺配方之外開拓出加硫的鏡片素材，強化了鏡頭產品的耐衝擊性，除在廣東佛山生產之外，今國光總經理陳義方指出，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求。