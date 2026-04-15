鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至6.93元，預估目標價為75.54元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.8元上修至6.93元，其中最高估值9.06元，最低估值4.3元，預估目標價為75.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.06(9.06)
|9.22
|9.9
|最低值
|4.3(4.3)
|4.76
|5.16
|平均值
|6.75(6.7)
|6.82
|6.9
|中位數
|6.93(6.8)
|6.72
|6.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.73億
|154.49億
|158.87億
|157.34億
|最低值
|138.41億
|131.25億
|135.69億
|136.20億
|平均值
|147.69億
|147.65億
|145.79億
|146.77億
|中位數
|147.40億
|148.82億
|144.08億
|146.77億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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