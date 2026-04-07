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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至6.2元，預估目標價為71.53元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.2元，其中最高估值8.25元，最低估值4.3元，預估目標價為71.53元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.25(8.25)8.527.61
最低值4.3(4.3)4.443.28
平均值6.16(6.05)6.315.85
中位數6.2(6.03)6.126.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值153.55億153.27億158.87億157.34億
最低值135.86億129.51億128.56億130.89億
平均值143.84億143.78億143.17億144.12億
中位數144.71億147.97億143.58億144.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.26-0.68-3.650.264.37
營業收入124.37億127.62億107.06億121.84億131.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAA

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