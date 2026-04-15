鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為4.05元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.52元，其中最高估值0.53元，最低估值0.47元，預估目標價為4.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.62
|0.72
|0.71
|最低值
|0.47(0.47)
|0.54
|0.6
|0.71
|平均值
|0.51(0.51)
|0.58
|0.64
|0.71
|中位數
|0.52(0.51)
|0.58
|0.62
|0.71
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|300.44億
|330.25億
|352.70億
|最低值
|265.81億
|291.44億
|312.80億
|平均值
|284.33億
|307.91億
|328.40億
|中位數
|279.39億
|304.69億
|324.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.38
|0.38
|0.27
|0.30
|0.40
|營業收入
|432.19億
|621.97億
|606.20億
|557.99億
|648.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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