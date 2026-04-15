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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為4.05元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.52元，其中最高估值0.53元，最低估值0.47元，預估目標價為4.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.53(0.53)0.620.720.71
最低值0.47(0.47)0.540.60.71
平均值0.51(0.51)0.580.640.71
中位數0.52(0.51)0.580.620.71

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值300.44億330.25億352.70億
最低值265.81億291.44億312.80億
平均值284.33億307.91億328.40億
中位數279.39億304.69億324.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.380.380.270.300.40
營業收入432.19億621.97億606.20億557.99億648.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBBD

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