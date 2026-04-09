鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至6.52元，預估目標價為73.20元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.52元，其中最高估值9.06元，最低估值4.3元，預估目標價為73.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.06(8.25)
|8.52
|7.61
|最低值
|4.3(4.3)
|4.76
|4
|平均值
|6.39(6.17)
|6.59
|6.1
|中位數
|6.52(6.25)
|6.4
|6.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|155.73億
|154.49億
|158.87億
|157.34億
|最低值
|135.86億
|133.20億
|135.85億
|130.89億
|平均值
|146.25億
|146.99億
|144.19億
|144.12億
|中位數
|147.40億
|148.82億
|143.58億
|144.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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