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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國鋁業(AA-US)EPS預估上修至6.52元，預估目標價為73.20元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.25元上修至6.52元，其中最高估值9.06元，最低估值4.3元，預估目標價為73.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.06(8.25)8.527.61
最低值4.3(4.3)4.764
平均值6.39(6.17)6.596.1
中位數6.52(6.25)6.46.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值155.73億154.49億158.87億157.34億
最低值135.86億133.20億135.85億130.89億
平均值146.25億146.99億144.19億144.12億
中位數147.40億148.82億143.58億144.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.26-0.68-3.650.264.37
營業收入124.37億127.62億107.06億121.84億131.89億

詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAA

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