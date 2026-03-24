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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對美國鋁業(AA-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.96元上修至6.1元，其中最高估值7.85元，最低估值4.3元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.85(7.85)
|8.2
|7.6
|最低值
|4.3(4.07)
|4.44
|3.28
|平均值
|6.1(5.94)
|6.2
|5.83
|中位數
|6.1(5.96)
|6.25
|6.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|153.55億
|149.68億
|149.57億
|130.89億
|最低值
|135.86億
|129.51億
|128.56億
|130.89億
|平均值
|142.66億
|142.27億
|140.93億
|130.89億
|中位數
|140.96億
|142.41億
|142.03億
|130.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.26
|-0.68
|-3.65
|0.26
|4.37
|營業收入
|124.37億
|127.62億
|107.06億
|121.84億
|131.89億
詳細資訊請看美股內頁：
美國鋁業(AA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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